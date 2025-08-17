पंजाब से आए 300 स्वयं सेवकों ने की सामूहिक सफाई, 21 दिन लगातार मेले में करेंगे सफाई

बाबा रामदेव के मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मेला क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का जिम्मा ग्राम पंचायत के साथ साथ इन दिनों पंजाब से आए स्वयं सेवकों ने भी संभाल रखा है। रामदेवरा के सभी मेला जोन के सभी भागों में स्वयं सेवकों ने विशेष अभियान चलाकर साफ सफाई की। पंजाब के फाजिल्का के पूर्व सरपंच अनिल सुथार के नेतृत्व में आए 300 से अधिक स्वयं सेवकों की ओर से गत तीन दिनों से रामदेवरा के विभिन्न स्थानों पर घूम-घूम कर सफाई की जा रही है। इन स्वयं सेवकों ने साफ-सफाई को सेवा का कार्य मानकर पूरे रामदेवरा मेला क्षेत्र की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। गत 14 अगस्त से शुरू हुआ सफाई का कार्य आगामी 5 सितंबर तक जारी रहेगा। सफाई करने वाले स्वयं सेवक अपने साथ दो ट्रैक्टर भी लेकर आए, जिसमें ईंधन की व्यवस्था ग्राम पंचायत की ओर से की गई है। रामदेवरा सरपंच समंदरसिंह तंवर ने बताया कि पंजाब के फाजिल्का के पूर्व सरपंच अनिल सुथार के नेतृत्व में यहां पहुंचे 300 स्वयं सेवकों ने पूरे मेला क्षेत्र में अच्छी सफाई की जा रही है। पिछले करीब 15 साल से लगातार रामदेवरा में इनकी ओर से सेवाएं दी जा रही है।