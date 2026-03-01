30वां बलिदान दिवस: युवाओं को देशसेवा के लिए प्रेरित करने का दिया संदेश

समारोह में डीसी अश्वनी कुमार, डीसी आरके मीणा, डीसी सतीश कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी श्यामसुंदर विश्नोई, सहायक कमांडेंट अभिषेक विश्नोई, कंपनी कमांडर रोहिताश मीणा, सूबेदार मेजर धीरेन्द्रसिंह शेखावत, डॉ. जितेंद्रसिंह, सांगसिंह, उम्मेदसिंह तंवर, कैप्टन हीरसिंह, अमृतलाल दैया, त्रिलोकचंद खत्री, दुष्यंतसिंह, विकास अधिकारी किशनसिंह राठौड़, सांगसिंह देवड़ा, हरिसिंह बड़ोडागांव, राजेंद्र सिंह खुड़ी, नरेंद्र सिंह बैरसियाला, पन्नेसिंह, तारेंद्रसिंह, केशरसिंह, विक्रमसिंह झिनझिनयाली, आईदानसिंह सोलंकी, हाकमसिंह, गंगासिंह, भवानीसिंह देवड़ा, लखसिंह चांधन, तुलछसिंह दुर्जन सिंह, स्वरूपसिंह सिहड़ार, जगदीशसिंह हमीरा, मनोहर सिंह दामोदरा, वीरेंद्र सिंह, घनश्यामसिंह बैरिसियाला, शैतानसिंह, राजसिंह, आईदानसिंह पूनमनगर, सवाईदान सिरवा, महिपालसिंह तेजमालता, खीमाराम छोड़, मनोहरसिंह खारिया, घेवरसिंह, जुझारसिंह, लोकेंद्रसिंह, उदयसिंह, रावलसिंह बड़ोडागांव, महिपालसिंह मसूरिया, तोताराम रानीसर सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन गणपतसिंह सोढ़ा ने किया। संस्थान के अध्यक्ष एवं विधायक छोटूसिंह भाटी ने आभार व्यक्त किया।