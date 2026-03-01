तीन नए मार्गों पर रोडवेज सेवा, यात्रियों को मिल सकेगी बेहतर सुविधा

पहली नई बस सेवा बाड़मेर-जैसलमेर-नाचना मार्ग पर संचालित होगी। यह बस बाड़मेर से दोपहर 1:30 बजे रवाना होकर शाम 5:00 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। इसके बाद मोहनगढ़ होते हुए शाम 7:30 बजे नाचना पहुंचेगी। वापसी में यह बस नाचना से सुबह 7:00 बजे चलकर मोहनगढ़ और जैसलमेर होते हुए दोपहर 1:00 बजे बाड़मेर पहुंचेगी। इस सेवा से सीमावर्ती क्षेत्रों के यात्रियों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है। दूसरी सेवा जैसलमेर से जोधपुर के बीच संचालित होगी, जो देवीकोट, सांकड़ा, भणियाणा और सेतरावा मार्ग से होकर गुजरेगी। यह बस सुबह 7:30 बजे जैसलमेर से रवाना होकर दोपहर 3:15 बजे जोधपुर पहुंचेगी। वापसी में जोधपुर से दोपहर 1 बजे चलकर रात 8:30 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। इस मार्ग पर पड़ने वाले छोटे कस्बों और गांवों को भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरी बस सेवा जैसलमेर से अजमेर के बीच शुरू की जा रही है, जो पोकरण, फलोदी, नागौर और पुष्कर होते हुए संचालित होगी। यह बस सुबह 10:15 बजे जैसलमेर से रवाना होकर रात 9:15 बजे अजमेर पहुंचेगी। वापसी में अजमेर से सुबह 5:45 बजे चलकर शाम 4:30 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। इससे धार्मिक और व्यावसायिक यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।