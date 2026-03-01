जैसलमेर: पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, मची अफरा-तफरी

सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस की टीम भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे परिसर को घेरकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया। बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की मदद से हर कोने की बारीकी से जांच की गई। करीब दो से तीन घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान भवन के अंदर और आसपास के क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री के संकेत नहीं मिले। गहन जांच के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली और इस ईमेल को प्रारंभिक रूप से ‘हॉक्समेल’ करार दिया। इसके बावजूद मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी टीम को सक्रिय किया गया है। पुलिस अब उस आइपी एड्रेस को ट्रेस करने में जुटी है, जहां से यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर की शांति भंग करने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।