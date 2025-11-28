अलसुबह 184 ठिकानों पर एकसाथ दबिश, 45 टीमों का गठन

जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशों पर अपराधियों की धरपकड़ तेज करने के लिए शुक्रवार तड़के व्यापक एरिया डोमिनेशन अभियान संचालित किया गया। अभियान का उद्देश्य वांछित और फरार अपराधियों को पकड़ना, हिस्ट्रीशीटरों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना और जिले में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना रहा। पूरे अभियान की मॉनिटरिंग जिला पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की और हर गतिविधि की जानकारी निरंतर प्राप्त की। पुलिस के अनुसार अभियान के लिए 45 टीमों का गठन किया गया, जिनमें 175 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। इन टीमों ने अलसुबह जिले के विभिन्न इलाकों में स्थित 184 ठिकानों पर एकसाथ दबिशें दीं।
दबिशों के दौरान टीमों को कई महत्वपूर्ण सफलता मिली। अभियान में तीन स्थायी वारंटी, सत्रह गिरफ्तारी वारंटी, दो गंभीर प्रकरणों और नौ सामान्य प्रकरणों में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की मशकन पर भी सघन कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 44 हिस्ट्रीशीटरों को चैक किया गया। इसके अलावा नौ गैरसायलान को धारा 170 और 126 बीएनएस 2023 के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 39 चालानशुदा अपराधियों की भी गतिविधियों की जांच की।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान जिले में अपराध नियंत्रण और सक्रिय निगरानी की दिशा में प्रभावी कदम है। दबिशों से कई माह से फरार चल रहे अपराधियों पर भी कड़ी कार्रवाई संभव हुई है।
अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने कई इलाकों में आगे की तलाशी भी जारी रखी, ताकि शेष वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि जिले में एरिया डोमिनेशन कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। वांछित अपराधियों और वारंटियों की तलाश को लेकर आगे भी दबिशें दी जाएँगी ताकि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग