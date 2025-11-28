अलसुबह 184 ठिकानों पर एकसाथ दबिश, 45 टीमों का गठन

दबिशों के दौरान टीमों को कई महत्वपूर्ण सफलता मिली। अभियान में तीन स्थायी वारंटी, सत्रह गिरफ्तारी वारंटी, दो गंभीर प्रकरणों और नौ सामान्य प्रकरणों में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की मशकन पर भी सघन कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 44 हिस्ट्रीशीटरों को चैक किया गया। इसके अलावा नौ गैरसायलान को धारा 170 और 126 बीएनएस 2023 के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 39 चालानशुदा अपराधियों की भी गतिविधियों की जांच की।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान जिले में अपराध नियंत्रण और सक्रिय निगरानी की दिशा में प्रभावी कदम है। दबिशों से कई माह से फरार चल रहे अपराधियों पर भी कड़ी कार्रवाई संभव हुई है।