जैसलमेर

‘हम 4 लाख देते हैं, हमारा बेटा वापस ला दो…’, दिवाली सरप्राइज देने निकले एक ही परिवार के 5 जने जलकर राख, रोती रही बुजुर्ग मां

5 Family Member Died In 2025 Jaisalmer Bus Fire: दीपावली का तोहफा लेकर जोधपुर छुट्टियों पर आ रहे थे मगर मौत की आग ने पूरा परिवार निगल लिया। परिजन कहते हैं, 'सरकार दो लाख का मुआवजा देकर मजाक कर रही है। हम चार लाख देते हैं, हमारा बेटा वापस ला दो।'

2 min read

जैसलमेर

image

Akshita Deora

Oct 16, 2025

मृतक परिवार की फाइल फोटो: पत्रिका

Deaths In Jaisalmer Bus Fire: मोर्चरी के बाहर हवा भारी है…वो हवा जिसमे चीखें घुल गई हैं, सिसकियां जम गई है। महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट से निकलते परिजनों की आंखों में उम्मीद नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा है, 'हमें बस अपने अपनों के शव दे दो… दिन निकाल लिया, रात कैसे काटेंगे?'

ये शब्द है सेतरावा के लवारन गांव के बुजुर्ग पुंजाराम के जिनके दामाद महेंद्र मेघवाल, उनकी पत्नी पार्वती और तीन मासूम बच्चे… खुशबू, दीक्षा और शौर्य… अब इस दुनिया में नहीं है।

पूरे घर की खुशियां खाक

जैसलमेर बस हादसे में सेतरावा के लवारन गांव के महेंद्र मेघवाल और उनका पूरा परिवार जिंदा जल गया। यह पुरानी तस्वीर मेघवाल के तीनों बच्चों की है, जो बर्थ डे सेलेब्रेट कर रहे थे। तीनों मासूमों को हादसा निगल गया। अब तस्वीर में यादें ही बची हैं।

'हम 4 लाख देते हैं, हमारा बेटा वापस ला दो…'

महेंद्र जैसलमेर के गोला-बारूद डिपो में काम करते थे। दीपावली का तोहफा लेकर जोधपुर छुट्टियों पर आ रहे थे मगर मौत की आग ने पूरा परिवार निगल लिया। हॉस्पिटल में बैठी बुजुर्ग मां कहती हैं, 'सरकार दो लाख का मुआवजा देकर मजाक कर रही है। हम चार लाख देते हैं, हमारा बेटा वापस ला दो।'

नए घर के रह गए अधूरे सपने

महेन्द्र मेघवाल ने वर्षों की मेहनत और बचत से गांव लवारन में एक नया आशियाना बनाया था। सपना था कि छुट्टियों में जैसलमेर से लौटकर अपने वृद्ध माता-पिता और बड़े भाई के परिवार संग सुकून से समय बिताएंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।

दीपावली से ठीक पहले हुआ यह दर्दनाक हादसा उनके सारे अरमान राख कर गया। जिस घर में रौनक होनी थी अब वहां सन्नाटा पसरा है। महिलाएं विलाप कर रही हैं और गांव शोक में डूबा है। कुछ ही दिन पहले तैयार हुआ वह घर अब अधूरे सपनों और बुझी हुई उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है।

हादसे की सूचना मिलते ही गांव में मातम फैल गया। डीएनए जांच के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे जिसके बाद गुरुवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा।

Rajasthan : बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो-ट्रेलर में आमने-सामने की भिड़ंत, 4 व्यक्तियों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत, एक गंभीर घायल
बाड़मेर
Balotara Horrific Road Accident Scorpio Trailer Collision Four People Burnt Alive One seriously injured

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 08:42 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / 'हम 4 लाख देते हैं, हमारा बेटा वापस ला दो…', दिवाली सरप्राइज देने निकले एक ही परिवार के 5 जने जलकर राख, रोती रही बुजुर्ग मां

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

