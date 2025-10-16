‘हम 4 लाख देते हैं, हमारा बेटा वापस ला दो…’, दिवाली सरप्राइज देने निकले एक ही परिवार के 5 जने जलकर राख, रोती रही बुजुर्ग मां

दीपावली से ठीक पहले हुआ यह दर्दनाक हादसा उनके सारे अरमान राख कर गया। जिस घर में रौनक होनी थी अब वहां सन्नाटा पसरा है। महिलाएं विलाप कर रही हैं और गांव शोक में डूबा है। कुछ ही दिन पहले तैयार हुआ वह घर अब अधूरे सपनों और बुझी हुई उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है।