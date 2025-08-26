पोकरण में तूफानी हवाओं के साथ 50 एमएम बरसे मेघ

पोकरण क्षेत्र में गत कई दिनों से चल रहे गर्मी व उमस के दौर के बाद मंगलवार को दोपहर मौसम में बदलाव आया और तेज बारिश का दौर चला। गत कई दिनों से गर्मी व उमस का दौर चल रहा था। जिससे आमजन का बेहाल हो रहा था। गत दो-तीन दिनों से आसमान में बादलों की आवाजाही भी हो रही थी। मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे आसमान में काली घनघोर घटाएं छा गई। करीब 3.15 बजे तेज बौछारों के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। रुक-रुककर करीब 4.30 बजे तक बारिश होती रही। करीब एक घंटे रुकने के बाद 5.30 बजे फिर बारिश का दौर शुरू हुआ। तूफानी हवाओं के साथ करीब एक घंटे तक बारिश होती रही। बारिश से छतों से परनाले बहने लगे और सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश से मौसम ठंडा व सुहावना हो गया। जिससे गर्मी व उमस से त्रस्त लोगों को राहत मिली। देर रात तक भी रुक-रुककर बूंदाबांदी व रिमझिम फुहारों का दौर जारी था।