दवाइयां लेने आए मरीज की जेब से पार हुए 50 हजार, अस्पताल में नहीं सुरक्षा के इंतजाम

राजकीय अस्पताल में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से आमजन में रोष है। हालांकि अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है, लेकिन यहां नाममात्र के सुरक्षाकर्मी है। जबकि अस्पताल में प्रतिदिन 700 से 800 मरीज अपने उपचार के लिए आते है। इन मरीजों के साथ एक-दो परिजन भी होते है। अस्पताल में हर समय 100 से अधिक मरीज भर्ती रहते है। उन्हें मिलने व परिवार के लोग भी आते-जाते रहते है। ऐसे में अस्पताल में दिन-रात भीड़ लगी रहती है। आए दिन मोटरसाइकिल व अन्य सामान चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही है। इसके साथ ही मरीजों एवं परिजनों की जेब भी कई बार कट जाती है। जिसको लेकर पुख्ता प्रबंध नहीं होने के कारण मरीजों व परिजनों में भय का माहौल है।