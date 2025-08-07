BSF से रिटायर्ड हुए सेना के 59 ऊंट, 10 साल तक दी सेवाएं, अब ये लोग करेंगे देखभाल

59 Army Camels Retired: जैसलमेर सीमा सुरक्षा बल ने रेगिस्तान के गौरव माने जाने वाले ऊंटों के प्रति संवेदनशील पहल की है। सेक्टर मुख्यालय जैसलमेर-उत्तर के निर्देशन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में 10 वर्षों तक सेवाएं दे चुके 59 ऊंट सीमावर्ती पशुपालकों और पशुप्रेमियों को सौंपे गए। उद्देश्य यह रहा कि ये ऊंट सेवा के बाद भी सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और उनकी देखभाल ऐसे हाथों में हो जो उन्हें परिवार की तरह अपनाएं।