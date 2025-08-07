Banswara Crime : तीन बच्चों की मां का अपहरण कर रस्सी से बांधा, मारपीट कर कपड़े फाड़े, 15 पर केस दर्ज

पुलिस के अनुसार वारदात 31 जुलाई को दोपहर में हुई। दो पुलिसकर्मियों के छुड़ाने के बाद पीड़िता को लेकर आरोपी लोहारिया और फिर गढ़ी थाने भी गए, लेकिन एफआईआर को लेकर उहापोह की स्थिति रही। मामले में थानाधिकारी लक्ष्मणलाल ने बताया कि घटना के दिन महिला और आरोपी थाने आए थे। इनमें प्रेम प्रसंग और परिजनों तक बात पहुंचने से वारदात होना सामने आया। आपसी समझौता करने की बात कहकर लौट गए। उसके बाद वीडियो वायरल हुआ तो पीड़िता ने 4 अगस्त को एसपी कार्यालय जाकर परिवाद दिया। इस पर दिशा-निर्देश मिलने पर अपहरण कर बंधक बनाकर लूटपाट और मारपीट कर निर्वस्त्र करने का प्रयास करने के आरोप में 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।