Banswara Crime : तीन बच्चों की मां का अपहरण कर रस्सी से बांधा, मारपीट कर कपड़े फाड़े, 15 पर केस दर्ज

Banswara Crime : बांसवाड़ा के परतापुर कस्बे में खरीदारी के लिए गई लोहारिया क्षेत्र की एक महिला का अपहरण कर रस्सी से बांधकर पीटने और कपड़े फाड़ने का मामला सामने आया है। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और छुड़ाया। इसका वीडियो वायरल होने पर मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आया। इस पर एसपी के आदेश से गढ़ी पुलिस ने आरोपियों को नामजद किया।
पुलिस के अनुसार वारदात 31 जुलाई को दोपहर में हुई। दो पुलिसकर्मियों के छुड़ाने के बाद पीड़िता को लेकर आरोपी लोहारिया और फिर गढ़ी थाने भी गए, लेकिन एफआईआर को लेकर उहापोह की स्थिति रही। मामले में थानाधिकारी लक्ष्मणलाल ने बताया कि घटना के दिन महिला और आरोपी थाने आए थे। इनमें प्रेम प्रसंग और परिजनों तक बात पहुंचने से वारदात होना सामने आया। आपसी समझौता करने की बात कहकर लौट गए। उसके बाद वीडियो वायरल हुआ तो पीड़िता ने 4 अगस्त को एसपी कार्यालय जाकर परिवाद दिया। इस पर दिशा-निर्देश मिलने पर अपहरण कर बंधक बनाकर लूटपाट और मारपीट कर निर्वस्त्र करने का प्रयास करने के आरोप में 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पति जिले से बाहर काम करते हैं। बच्चों के साथ गांव में रहती है। सामान खरीदने 31 जुलाई को दिन में परतापुर गई। बस स्टैंड पर जगुनाथ मिला। वह उसे जबरन साथ ले जाने लगा। वह विरोध कर ही रही थी कि गाड़ी लेकर आए आरोपी के परिजनों ने आकर मारपीट शुरू कर दी। फिर उसे उठाकर गाड़ी में डालकर वे गांव ले गए और रस्सी से बांधकर पीटा। कपड़े फाड़ दिए और उसके जेवर लूट लिए।
मामले की जानकारी लोहारिया पुलिस को किसी ने दी, तब दो कांस्टेबल पहुंचे। उन्होंने उसे छुड़ाया। मौके पर पुलिसकर्मियों ने आपस में विवाद पर थाने में रिपोर्ट करने को कहा तो आरोपी के परिजन उसे थाने ले गए। लोहारिया पुलिस ने अपहरण की वारदात गढ़ी क्षेत्र में होने से वहां जाकर एफआईआर दर्ज कराने को कहा, तो गढ़ी पुलिस ने रिपोर्ट नहीं ली।