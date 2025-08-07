7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara Crime : तीन बच्चों की मां का अपहरण कर रस्सी से बांधा, मारपीट कर कपड़े फाड़े, 15 पर केस दर्ज

Banswara Crime : बांसवाड़ा के परतापुर कस्बे में खरीदारी के लिए गई लोहारिया क्षेत्र की एक महिला का अपहरण कर रस्सी से बांधकर पीटने और कपड़े फाड़ने का मामला सामने आया है।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 07, 2025

Banswara Crime Mother of three children kidnapped tied with rope beaten and clothes torn case filed against 15
लोहारिया क्षेत्र में ले जाकर बांधी गई महिला। फोटो पत्रिका

Banswara Crime : बांसवाड़ा के परतापुर कस्बे में खरीदारी के लिए गई लोहारिया क्षेत्र की एक महिला का अपहरण कर रस्सी से बांधकर पीटने और कपड़े फाड़ने का मामला सामने आया है। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और छुड़ाया। इसका वीडियो वायरल होने पर मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आया। इस पर एसपी के आदेश से गढ़ी पुलिस ने आरोपियों को नामजद किया।

15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस के अनुसार वारदात 31 जुलाई को दोपहर में हुई। दो पुलिसकर्मियों के छुड़ाने के बाद पीड़िता को लेकर आरोपी लोहारिया और फिर गढ़ी थाने भी गए, लेकिन एफआईआर को लेकर उहापोह की स्थिति रही। मामले में थानाधिकारी लक्ष्मणलाल ने बताया कि घटना के दिन महिला और आरोपी थाने आए थे। इनमें प्रेम प्रसंग और परिजनों तक बात पहुंचने से वारदात होना सामने आया। आपसी समझौता करने की बात कहकर लौट गए। उसके बाद वीडियो वायरल हुआ तो पीड़िता ने 4 अगस्त को एसपी कार्यालय जाकर परिवाद दिया। इस पर दिशा-निर्देश मिलने पर अपहरण कर बंधक बनाकर लूटपाट और मारपीट कर निर्वस्त्र करने का प्रयास करने के आरोप में 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime News : जयपुर में चेन लुटेरों की बढ़ी दहशत, जनता खामोश, पुलिस पर उठ रहे सवाल? पढ़ें पूरी रिपोर्ट
जयपुर
Jaipur chain snatchers Terror public silent questions being raised on Rajasthan police

मामला यह है

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पति जिले से बाहर काम करते हैं। बच्चों के साथ गांव में रहती है। सामान खरीदने 31 जुलाई को दिन में परतापुर गई। बस स्टैंड पर जगुनाथ मिला। वह उसे जबरन साथ ले जाने लगा। वह विरोध कर ही रही थी कि गाड़ी लेकर आए आरोपी के परिजनों ने आकर मारपीट शुरू कर दी। फिर उसे उठाकर गाड़ी में डालकर वे गांव ले गए और रस्सी से बांधकर पीटा। कपड़े फाड़ दिए और उसके जेवर लूट लिए।

गढ़ी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की

मामले की जानकारी लोहारिया पुलिस को किसी ने दी, तब दो कांस्टेबल पहुंचे। उन्होंने उसे छुड़ाया। मौके पर पुलिसकर्मियों ने आपस में विवाद पर थाने में रिपोर्ट करने को कहा तो आरोपी के परिजन उसे थाने ले गए। लोहारिया पुलिस ने अपहरण की वारदात गढ़ी क्षेत्र में होने से वहां जाकर एफआईआर दर्ज कराने को कहा, तो गढ़ी पुलिस ने रिपोर्ट नहीं ली।

ये भी पढ़ें

Banswara Crime : बांसवाड़ा के युवक को लुटेरी दुल्हन ने दिया दगा, महाराष्ट्र में चौथी शादी की कोशिश में हुई गिरफ्तार, जानें पूरा खेल
बांसवाड़ा
Banswara Crime youth cheated by LUTERI DULHAN arrested in Maharashtra while trying for fourth marriage know whole story

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 12:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara Crime : तीन बच्चों की मां का अपहरण कर रस्सी से बांधा, मारपीट कर कपड़े फाड़े, 15 पर केस दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.