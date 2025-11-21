सरहदी जिले में 68 नई ग्राम पंचायतों का गठन… अब कुल 265

ग्राम पंचायतों की संख्या में घटत-बढ़त के बाद संबंधित पंचायत समितियों की पंचायत संख्याओं में भी परिवर्तन आया है। जैसलमेर समिति में अब 30 पंचायतें होंगी। इसमें 7 नई ग्राम पंचायतें जुड़ी हैं वहीं 2 हटाई गई हैं। ऐसे ही मोहनगढ़ में 2 नई पंचायतों के जुडऩे से कुल 21, फतेहगढ़ में 8 नई पंचायतों के जुडऩे व 2 के घटने से कुल संख्या 39 और सम में 11 ग्राम पंचायतों के जुडऩे और 2 के कम होने से कुल संख्या 53 हो गई है। वहीं पोकरण विधानसभा क्षेत्र की 3 पंचायत समितियों भणियाणा, सांकड़ा और नाचना में कुल 46 नई ग्राम पंचायतें बनी हैं। भणियाणा में 57, सांकड़ा में 45 और नाचना में 20 पंचायतें शामिल की गई हैं। जिससे ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 122 हो गई है। पंचायत समिति भणियाणा में 23, सांकड़ा में 16, नाचना में 7 नई पंचायतों का गठन किया गया है। पूर्व में जिले की 7 ग्राम पंचायतों का क्षेत्र गत अर्से बनाए गए फलोदी जिले में शामिल किया जा चुका है।