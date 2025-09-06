Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

69वीं जिला स्तरीय फुटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता, छात्रा वर्ग में हमीरा का दबदबा

69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत 17 व 19 वर्ष छात्र- छात्रा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहीद राजेन्द्रसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में किया जा रहा है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 06, 2025

69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत 17 व 19 वर्ष छात्र- छात्रा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहीद राजेन्द्रसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में किया जा रहा है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन सात मैच खेले गए, जिसमें चार सेमीफाईन व तीन फाइनल मैच खेले गए। खिलाडियों ने जीत लिए पूरा जोर लगा दिया। शनिवार को कुल सात मैच खेले गए। जिसमें 19 वर्ष छात्र वर्ग के सेमीफाइनल में पीएमश्री अशसामगोउमावि जैसलमेर ने पीएमश्री एयरफोर्स जैसलमेर व राउमावि कनोई ने राउमावि हमीरा को पराजित किया। इसी तरह 19 वर्ष छात्रा वर्ग में राउमावि हमीरा व रिदवा के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें हमीरा ने विजय हासिल की। इसी तरह 17 वर्ष छात्र वर्ग में केन्द्रीय विद्यालय बीएसएफ पोकरण ने सेंट पॉल स्कूल जैसलमेर को सेमीफाइनल पराजित किया। केंन्द्रीय विद्यालय पोकरण को हराकर आर्मी पब्लिक स्कूल जैसलमेर ने विजय हासिल की। इसी तरह 17 वर्ष छात्रा वर्ग में आर्मी पब्लिक स्कूल जैसलमेर ने राउमावि बांकलगढ को हराकर फाइनल में जगह बनाई, वहीं फाइनल में आर्मी पब्लिक स्कूल जैसलमेर को हराकर राउमावि हमीरा सिरमोर बनी। बालिका वर्ग में दोनों आयुवर्ग में हमीरा ने बाजी मारी।

                                                                                                                                                             प्रतियोगिता का समापन आजप्रतियोगिता के तहत 17 व 19 वर्ष छात्र छात्रा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहीद राजेन्द्रसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में किया जा रहा है। जिसमें 19 वर्ष छात्र वर्ग का फाइनल मैच पीएमश्री अशसामगो राउमावि जैसलमेर व राउमावि कनोई बीच रविवार सुबह खेला जाएगा। इसी के साथ ही इस प्रतियोगिता का विधिवत रूप से समापन भी किया जाएगा। रविवार सुबह शहीद राजेन्द्र सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक के खेल मैदान में आयोजित होने वाले समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रमुख प्रतापसिंह सोलंकी होंगे, जबकि अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक महेश बिस्सा करेंगे। विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति मोहनगढ की प्रधान कृष्णा चौधरी, सीबीईओ प्रभारी उदाराम विश्नोई, सरपंच रूकमा कंवर, उप प्रधान सदीका सांवरा, समाजसेवी मुुकुन्द वासू, रामेश्वर प्रसाद गांधी मौजूद रहेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 08:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / 69वीं जिला स्तरीय फुटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता, छात्रा वर्ग में हमीरा का दबदबा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट