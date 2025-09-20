तीसरी पारी में 87.40 और चौथी में 89.35 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार को जिले ेके कुल 17 परीक्षा केंद्रों पर तीसरी व चौथी पारी का आयोजन किया गया। तीसरी पारी में 87.40 और चौथी में 89.35 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी। जानकारी के अनुसार शनिवार को तीसरी पारी में कुल 3692 अभ्यर्थियों में से 3227 परीक्षा देने पहुंचे और 465 गैरहाजिर रहे। जबकि चौथी पारी में 3692 में से 3299 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 393 अनुपस्थित रहे। रविवार को 2 पारियों में अंतिम तौर पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी।
इससे पहले शनिवार को दोनों पारियों में परीक्षा केंद्रों पर आयोग के निर्देशानुसार सख्ती से जांच-पड़ताल के बाद ही अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया। महिलाओं के साथ पुरुषों को भी आभूषण उतार कर ही भीतर भेजा गया। ऐसे में परीक्षा से पहले केन्द्रों के बाहर लंबी कतारें नजर आईं। परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी निगरानी और पुलिस की मौूजदगी में दूसरे दिन परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों के चेहरों पर सुकून के साथ अंतिम परिणाम को लेकर चिंता की लकीरें भी देखी गईं। वे आपस में प्रश्रपत्र में आए प्रश्रों के जवाबों को लेकर भी माथापच्ची करते देखे गए। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हजारों की तादाद में अभ्यर्थियों के पहुंचने से शहर के मुख्य स्थलों व बस स्टैंड आदि पर रौनक का मंजर रहा। कई अभ्यर्थी अल्पाहार करते दिखे। होटलों व चाय-नाश्ते की थडिय़ों व दुकानों पर अच्छी ग्राहकी हुई।