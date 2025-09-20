तीसरी पारी में 87.40 और चौथी में 89.35 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

इससे पहले शनिवार को दोनों पारियों में परीक्षा केंद्रों पर आयोग के निर्देशानुसार सख्ती से जांच-पड़ताल के बाद ही अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया। महिलाओं के साथ पुरुषों को भी आभूषण उतार कर ही भीतर भेजा गया। ऐसे में परीक्षा से पहले केन्द्रों के बाहर लंबी कतारें नजर आईं। परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी निगरानी और पुलिस की मौूजदगी में दूसरे दिन परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों के चेहरों पर सुकून के साथ अंतिम परिणाम को लेकर चिंता की लकीरें भी देखी गईं। वे आपस में प्रश्रपत्र में आए प्रश्रों के जवाबों को लेकर भी माथापच्ची करते देखे गए। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हजारों की तादाद में अभ्यर्थियों के पहुंचने से शहर के मुख्य स्थलों व बस स्टैंड आदि पर रौनक का मंजर रहा। कई अभ्यर्थी अल्पाहार करते दिखे। होटलों व चाय-नाश्ते की थडिय़ों व दुकानों पर अच्छी ग्राहकी हुई।