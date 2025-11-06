Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पोकरण अस्पताल में 95 पद रिक्त, सर्दी में बढ़ी मरीजों की परेशानी

नवंबर माह की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह-शाम की गुलाबी सर्दी और दोपहर की तीखी धूप के बीच मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 06, 2025

नवंबर माह की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह-शाम की गुलाबी सर्दी और दोपहर की तीखी धूप के बीच मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। बदलते मौसम के कारण सर्दी, जुकाम, बुखार और वायरल जैसी मौसमी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के चलते पोकरण स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय की ओपीडी में प्रतिदिन 800 से 900 तक मरीज पहुंच रहे हैं।

मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अस्पताल में चिकित्सकों और स्टाफ की भारी कमी परेशानी का बड़ा कारण बन गई है। अस्पताल में कुल 158 स्वीकृत पदों में से केवल 63 ही भरे हुए हैं, जबकि 95 पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में दूर-दराज़ के गांवों से आने वाले मरीजों को लंबा इंतजार और सीमित सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में वरिष्ठ विशेषज्ञों के तीन पदों में से केवल एक स्त्री रोग विशेषज्ञ कार्यरत है, जबकि सर्जन और मेडिसिन विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं। कनिष्ठ विशेषज्ञों में निश्चेतन, शिशु रोग और ऑर्थो के पद तो भरे हैं, पर ईएनटी, दंत रोग, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं हैं। चिकित्साधिकारी के 18 पदों में से भी केवल 8 ही भरे हुए हैं।

यहां भी स्थिति निराशाजनक

पैरामेडिकल और सहायक स्टाफ की स्थिति भी निराशाजनक है। नर्सिंग श्रेणी, फार्मासिस्ट, लैब टेक्निशियन, रेडियोग्राफर और नेत्र सहायक जैसे संवर्गों में आधे से अधिक पद खाली हैं। दवा वितरण, इंजेक्शन और ड्रिप लगाने जैसे कार्य सीमित स्टाफ के भरोसे चल रहे हैं।

हकीकत यह भी

सबसे गंभीर स्थिति सफाई व्यवस्था की है। अस्पताल में स्वीकृत आठ सफाईकर्मियों में से एक भी पद भरा नहीं है। ठेके पर सफाई की व्यवस्था की गई है, लेकिन कई बार गंदगी और अव्यवस्था के कारण मरीजों व परिजनों को परेशानी झेलनी पड़ती है। अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक भी अवकाश पर चले जाएं तो स्थिति और बिगड़ जाती है। ऐसे में कई मरीजों को मजबूरी में जोधपुर जैसे बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 10:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण अस्पताल में 95 पद रिक्त, सर्दी में बढ़ी मरीजों की परेशानी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब अपराध नहीं छिपेंगे ‘रेत’ में, जांच की रफ्तार बढ़ाएगी फॉरेंसिक वैन

जैसलमेर

जैसलमेर: निजी बसों का संचालन अब नए बस स्टैंड से होगा

जैसलमेर

हाइटेंशन लाइन से टकरा कर गोल्डन ईगल घायल

जैसलमेर

जैसलमेर में सर्दी की दस्तक, पारे में उतार-चढ़ाव का दौर

जैसलमेर

सेना के ट्रक में आग: ट्रक पर रखी जेसीबी के बिजली के तारों के सम्पर्क में आने से शॉर्ट सर्किट

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.