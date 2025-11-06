पोकरण अस्पताल में 95 पद रिक्त, सर्दी में बढ़ी मरीजों की परेशानी

मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अस्पताल में चिकित्सकों और स्टाफ की भारी कमी परेशानी का बड़ा कारण बन गई है। अस्पताल में कुल 158 स्वीकृत पदों में से केवल 63 ही भरे हुए हैं, जबकि 95 पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में दूर-दराज़ के गांवों से आने वाले मरीजों को लंबा इंतजार और सीमित सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में वरिष्ठ विशेषज्ञों के तीन पदों में से केवल एक स्त्री रोग विशेषज्ञ कार्यरत है, जबकि सर्जन और मेडिसिन विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं। कनिष्ठ विशेषज्ञों में निश्चेतन, शिशु रोग और ऑर्थो के पद तो भरे हैं, पर ईएनटी, दंत रोग, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं हैं। चिकित्साधिकारी के 18 पदों में से भी केवल 8 ही भरे हुए हैं।