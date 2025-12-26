काली पट्टी बांधकर जताया विरोध, मेरिट व बोनस अंकों की मांग

इसी को लेकर शुक्रवार को जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में संविदा व निविदा नर्सेज एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों ने अपने-अपने ड्यूटी स्थानों पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण सांकेतिक विरोध किया। उन्होंने बताया कि यह प्रतीकात्मक विरोध शांतिपूर्ण है और इसका उद्देश्य केवल योग्य अभ्यर्थियों के हित में मेरिट व बोनस अंक आधारित भर्ती विज्ञापन को शीघ्र जारी करवाना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए नियमित भर्ती आवश्यक है। नर्सिंग संघर्ष समिति के राजेश शर्मा सहित कार्मिकों ने सरकार से इस संबंध में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर विज्ञापन जारी करवाने की मांग की है।