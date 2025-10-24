बाबा के दरबार में 48 घंटे लगी रही 1 किमी लंबी कतार, 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

oplus_0
रामदेवरा नगरी में लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए पहुंचे गुजरात सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं की एक किलोमीटर लंबी कतार 48 घंटे तक लगातार लगी रही। श्रद्धालुओं का उत्साह और उनकी भक्ति भावना देखते ही बन रही थी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की शाम से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीय तक लगातार 48 घंटे तक श्रद्धालुओं की बाबा की समाधि की दर्शन को लेकर करीब 1 किलोमीटर लंबी कतार कम होने का नाम नहीं ले रही थी।
बाबा रामदेव समाधि दर्शन को कतार में लगे श्रद्धालुओं का 4 से 5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद समाधि दर्शन को लेकर नंबर आया। सभी श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर मंगल कामना की। रामदेवरा में इन दिनों हर जगह गुजराती श्रद्धालुओं की चहल-पहल नजर आ रही है। रामदेवरा में छोटे मेले जैसा माहौल बना हुआ है। दीपावली के बाद से ही गुजराती यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। प्रतिदिन हजारों की संख्या में गुजराती श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर रहे है। श्रद्धालुओं की भारी आवक के चलते बाबा रामदेव मंदिर के भीतर और बाहर श्रद्धालुओं की लम्बी कतारें लग रही है। दर्शनों के बाद श्रद्धालु रामसरोवर, परचा बावड़ी, झूला पालना आदि का भ्रमण कर बाजार से जमकर खरीदारी कर रहे है। ऐसे में कस्बे में रेलमपेल नजर आ रही है। आगामी दो दिन तक रामदेवरा में गुजराती यात्रियों की इसी तरह आवक बनी रहने की संभावना हैं।
रामदेवरा गांव में बड़ी संख्या में होटलें व धर्मशालाएं स्थित है। जिनमें इन दिनों सैलानी व श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कार्तिक मास में आई सीजन से होटलों व धर्मशालाओं में उमड़ रही भीड़ से संचालकों में खुशी नजर आ रही है। उनके चेहरे भी खिल उठे। विशेष कर मुख्य बाजार की सभी होटलों और धर्मशालाओं में हाउसफुल की स्थिति बनी हुई हैं। इन दिनों उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण यहां मेले जैसा माहौल बना हुआ है। गुजरात के विभिन्न शहरों सहित आसपास के स्थानों से हजारों की तादाद में गुजराती श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, पालनपुर, कच्छ सहित कई स्थानों से श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे और आने का सिलसिला लगातार बना हुआ हैं। गत दो दिनों में रामदेवरा में करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां आकर बाबा की समाधि के दर्शन कर चुके हैं।आगामी दो दिन तक गुजरात के विभिन्न जिलों से हजारों यात्रियों का प्रतिदिन रामदेवरा में आवागमन बना रहेगा। ऐसे में स्थानीय सभी व्यापारियों को अच्छी ग्राहकी की उम्मीद बनी हुई हैं।
लोक देवता बाबा रामदेव के प्रति गुजरात के श्रद्धालुओं में अगाध आस्था है, जिसके चलते गुजरात के विभिन्न जिलों से प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने रामदेवरा पहुंच रहे हैं। शुक्ल पक्ष में गुजराती श्रद्धालुओं की रामदेवरा में सर्वाधिक भीड़ रहती है। कार्तिक मास में गुजरात के साथ अन्य राज्यों से भी अच्छी खासी यात्रियों की भीड़ रामदेवरा आती है। जिससे श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगती हैं।
