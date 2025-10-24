बाबा के दरबार में 48 घंटे लगी रही 1 किमी लंबी कतार, 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

रामदेवरा गांव में बड़ी संख्या में होटलें व धर्मशालाएं स्थित है। जिनमें इन दिनों सैलानी व श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कार्तिक मास में आई सीजन से होटलों व धर्मशालाओं में उमड़ रही भीड़ से संचालकों में खुशी नजर आ रही है। उनके चेहरे भी खिल उठे। विशेष कर मुख्य बाजार की सभी होटलों और धर्मशालाओं में हाउसफुल की स्थिति बनी हुई हैं। इन दिनों उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण यहां मेले जैसा माहौल बना हुआ है। गुजरात के विभिन्न शहरों सहित आसपास के स्थानों से हजारों की तादाद में गुजराती श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, पालनपुर, कच्छ सहित कई स्थानों से श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे और आने का सिलसिला लगातार बना हुआ हैं। गत दो दिनों में रामदेवरा में करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां आकर बाबा की समाधि के दर्शन कर चुके हैं।आगामी दो दिन तक गुजरात के विभिन्न जिलों से हजारों यात्रियों का प्रतिदिन रामदेवरा में आवागमन बना रहेगा। ऐसे में स्थानीय सभी व्यापारियों को अच्छी ग्राहकी की उम्मीद बनी हुई हैं।