24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

रामदेवरा की भक्ति और पोकरण की शक्ति का हो संगम…पर्यटन विकास की अनछुई संभावनाएं

एक ओर लोकदेवता बाबा रामदेव की आस्था का विशाल केंद्र है, जहां देश भर से श्रद्धालु उमड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर पोकरण देश की सैन्य शक्ति और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Mar 24, 2026

मरुधरा की धरती पर भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम रामदेवरा और पोकरण में महज 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। एक ओर लोकदेवता बाबा रामदेव की आस्था का विशाल केंद्र है, जहां देश भर से श्रद्धालु उमड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर पोकरण देश की सैन्य शक्ति और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। इसके बावजूद यह अनूठा संगम आज भी पर्यटन के बड़े मानचित्र पर अपनी मजबूत पहचान नहीं बना पाया है।

रामदेवरा में हर वर्ष 60 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं। विशेष रूप से भादवा मेले के दौरान अगस्त और सितंबर के दो महीनों में ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। शेष समय में भी हजारों की संख्या में यात्रियों की आवक बनी रहती है। इसके बावजूद अधिकांश श्रद्धालु केवल मुख्य मंदिर तक सीमित रहते हैं। पंच पीपली, रुणिचा कुआ, पैनोरमा और भैरव गुफा जैसे महत्वपूर्ण स्थल पर्याप्त प्रचार-प्रसार के अभाव में उपेक्षित हैं, जिससे यहां ठहराव की संभावना कम हो जाती है।

संभावनाएं अपार, प्रभावी प्रयासों की दरकार

पोकरण क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध है। लाल पत्थर से बना बालागढ़ फोर्ट आज भी अपनी भव्यता के साथ खड़ा है। कस्बे की गलियों में स्थित प्राचीन हवेलियां, उनके कलात्मक झरोखे और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही ऐतिहासिक तालाब, कैलाश टेकरी मंदिर, पहाड़ियों पर स्थित छतरियां और नरासर कुंड जैसे स्थल यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। बरसात के दौरान यहां बहने वाले झरने इस क्षेत्र की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। लोहारकी गांव के मखमली रेतीले धोरे भी सम क्षेत्र की तरह विकसित किए जा सकते हैं, लेकिन योजनाबद्ध प्रयासों के अभाव में यह संभावनाएं साकार नहीं हो पा रही हैं। यदि रामदेवरा और पोकरण को जोड़कर एक सुसंगठित पर्यटन सर्किट विकसित किया जाए, तो यह क्षेत्र बॉर्डर पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है।

विकसित हो रामदेवरा- पोकरण सर्किट

रामदेवरा की भक्ति और पोकरण की शक्ति को जोड़कर पर्यटन सर्किट विकसित किया जाए तो यह क्षेत्र के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इससे न केवल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि श्रद्धालुओं के ठहराव की बेहतर व्यवस्था भी बन सकेगी। वर्तमान में अधिकतर लोग दर्शन कर लौट जाते हैं, लेकिन सर्किट बनने पर उन्हें स्थानीय स्तर पर सुविधाएं मिलेंगी। इससे होटल, परिवहन, छोटे व्यापार और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

-समंदरसिंह तंवर, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत रामदेवरा

पर्यटन उद्योग को मिल सकेगी गति

अभी रामदेवरा आने वाले श्रद्धालु सीधे जैसलमेर की ओर निकल जाते हैं और पोकरण आने वाले पर्यटक भी यहां अधिक समय नहीं रुकते। यदि रामदेवरा- पोकरण सर्किट विकसित होता है तो इससे होटल, गाइड और परिवहन सेवाओं का विस्तार होगा। इससे पर्यटन उद्योग को गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही पोकरण की हस्तशिल्प और टेराकोटा कला को भी व्यापक पहचान मिल सकेगी, जिससे कारीगरों को नया बाजार मिलेगा।

-संतोष पालीवाल, होटल व्यवसायी, पोकरण

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Mar 2026 09:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रामदेवरा की भक्ति और पोकरण की शक्ति का हो संगम…पर्यटन विकास की अनछुई संभावनाएं

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बरसाती पानी का संग्रहण ही बनेगा भविष्य का सबसे बड़ा आधार

जैसलमेर

राजस्थान के जैसलमेर में AI तकनीक से जन्मे गोडावण के 4 चूजे, विलुप्ति की कगार से वापस लौट रहा राज्यपक्षी

Rajasthan 4 Great Indian Bustard Chicks Born via AI in Jaisalmer State Bird Makes Comeback from Brink Extinction
जैसलमेर

दो पक्षों में विवाद जमकर किया हंगामा, दुकानों में तोड़फोड़…फसल को लगाई आग

जैसलमेर

स्वर्णनगरी की गोपा चौक से स्थानांतरित होगी दशकों पुरानी सब्जी मंडी

जैसलमेर

आधुनिक मौसम विज्ञान तकनीकों से सटीक पूर्वानुमान, आपदाओं का खतरा घटा

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.