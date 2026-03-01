दसवीं बोर्ड में जैसलमेर : 92.64 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण .. छात्राओं ने छात्रों को पीछे छोड़ा



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के घोषित दसवीं कक्षा के परिणाम में रामदेवरा कस्बे की निवासी रितिका चौधरी ने 98.67 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिला स्तर पर पहला स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि से परिवार, विद्यालय और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। रितिका ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और शिक्षकों को दिया। उसने बताया कि नियमित रूप से प्रतिदिन चार से पांच घंटे अध्ययन किया और विद्यालय की टेस्ट सीरीज तथा मार्गदर्शन से काफी सहायता मिली। रितिका ने आगे चलकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने की इच्छा जताई है। उसके पिता मोहन चौधरी ने बताया कि बेटी के सपनों को पूरा करने में पूरा सहयोग दिया जाएगा। रितिका ने बताया कि वह पढ़ाई के दौरान मोबाइल से दूरी बनाए रखती है। रितिका रामदेव पब्लिक स्कूल रामदेवरा की छात्र है। परिणाम घोषित होने के बाद ग्रामीणों और परिचितों ने रितिका के घर पहुंचकर बधाई दी। इस दौरान पुखराज खत्री, नाथूसिंह तंवर, अगरसिंह तंवर, मोहनलाल चौधरी, रामदीन चौधरी और ओमप्रकाश सहित कई लोग मौजूद रहे।