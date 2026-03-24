राजस्थान के जैसलमेर में AI तकनीक से जन्मे गोडावण के 4 चूजे, विलुप्ति की कगार से वापस लौट रहा राज्यपक्षी

वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती गोडावण की बेहद धीमी प्रजनन दर रही है। एक मादा गोडावण साल भर में अमूमन एक ही अंडा देती है और खुले जंगल में उसके सुरक्षित बचने की संभावना काफी कम होती है। इस संकट को दूर करने के लिए विशेषज्ञों ने अमन और सम नामक गोडावणों के जरिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन (कृत्रिम गर्भाधान) का सफल प्रयोग किया।