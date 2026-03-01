बरसाती पानी का संग्रहण ही बनेगा भविष्य का सबसे बड़ा आधार

क्षेत्र में काकनय, काहला और चांदन इलाकों से बहने वाला बरसाती पानी विशाल रिण क्षेत्रों में जमा होकर अंततः वाष्प बनकर उड़ जाता है। जानकारों के मुताबिक यदि इस जल का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण किया जाए, तो यह सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। वर्तमान में इस दिशा में ठोस और दीर्घकालिक प्रयासों की कमी साफ दिखाई देती है। जल विशेषज्ञों का मानना है कि जल संकट से निपटने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों का समन्वय बेहद आवश्यक है। पहले के समय में तालाब, खड़ीन, बावड़ी और छोटे बांध जल संरक्षण के प्रभावी साधन थे, जिनसे मरुस्थल में भी जीवन संभव हुआ। समय के साथ इन संसाधनों की उपेक्षा होने लगी, जिससे संकट गहराता गया। यदि खेतों में मेड़बंदी, छोटे बांधों का निर्माण और वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य बनाया जाए, तो स्थिति में सुधार संभव है।