श्राद्ध पक्ष में भोजन परंपरा और पवित्रता की झलक

स्थानीय निवासी प्रेमसिंह बताते हैं कि यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और यह परिवार के बुजुर्गों की आशीर्वाद देने की परंपरा से जुड़ी हुई है। यह केवल भोजन अर्पित करने का आयोजन नहीं है, बल्कि बच्चों को भी परंपराओं और संस्कारों से जोडऩे का माध्यम बनता है। घर में छोटे बच्चों को भोजन बनाने और अर्पित करने में शामिल किया जाता है, जिससे सांस्कृतिक शिक्षा और सम्मान की भावना उनमें विकसित होती है। श्राद्ध पक्ष में भोजन अर्पित करने की यह परंपरा केवल व्यक्तिगत श्रद्धा तक सीमित नहीं है। कई परिवार गरीब और जरूरतमंदों के बीच भी खीर, पूड़ी और तिल-गुड़ वितरण करते हैं। इससे समाज में परस्पर सहयोग, सेवा भाव और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना प्रबल होती है। 80 वर्षीय गंगादेवी बताती है कि श्राद्ध पक्ष में भोजन अर्पित करना न केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह पारिवारिक एकजुटता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। इस समय परिवार के सभी सदस्य मिलकर तैयारी करते हैं और यह एकता और श्रद्धा को बढ़ावा देता है। विशेष रूप से इस समय बच्चों और युवाओं को पारंपरिक व्यंजन बनाने और अर्पित करने में शामिल किया जा रहा है, जिससे धार्मिक शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन हो रहा है। स्थानीय समाजिक संगठन और महिला समूह भी इस परंपरा को बनाए रखने और बच्चों को जोडऩे में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।