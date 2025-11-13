खेत में बनी झौंपड़ी में लगी आग, सामान जला

मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में गुरुवार को एक खेत में बनी झौंपड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही परिवार के सदस्यों व आस पास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया।
आग पर काबू पाते उससे पहले ही सबकुछ जलकर राख हो गया। प्राप्त जानकारी अनुसार मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के 3 केएनएम में विक्रमसिंह चौधरी के खेत में काश्तकार जियाराम पुत्र आंवलाराम भील निवासी भील बस्ती सरदारपुरा की कच्ची झोपड़ी बनी हुई थी। गुरुवार को दोपहर 12 बजे के आसपास आज्ञात कारणों से झोपडी में अचानक आग लग गई। आग लगने से झोपडी मे रखा सामान जलकर राख हो गया।
आग लगने के समय जियाराम अपने पूरे परिवार के साथ पास के खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान झोपड़ी से अचानक धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के किसान मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। किसानों ने काफी मशक्कत की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग की घटना में झोपड़ी में रखा सामान जलकर राख हो गया।
