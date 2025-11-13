खेत में बनी झौंपड़ी में लगी आग, सामान जला

आग लगने के समय जियाराम अपने पूरे परिवार के साथ पास के खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान झोपड़ी से अचानक धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के किसान मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। किसानों ने काफी मशक्कत की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग की घटना में झोपड़ी में रखा सामान जलकर राख हो गया।