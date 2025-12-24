4.2 डिग्री गिरा रात का पारा, न्यूनतम स्तर पर पहुंचा

स्वर्णनगरी में मौसम के तेवर अब सर्द हो गए हैं। बीते मंगलवार की रात का न्यूनतम पारा 4.2 डिग्री लुढक़ गया। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 25.4 और न्यूनतम 8.8 डिग्री दर्ज किया गया। यह एक दिन पहले क्रमश: 23.6 और 13.0 डिग्री रहा था।
इस तरह से जहां दिन में धूप के खिलने से पारे में 1.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, वहीं न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री कम हो गया। बुधवार सुबह से आसमान साफ रहा और कोहरे से लोगों को निजात मिल गई। हालांकि सर्द हवा के झोंकों ने घरों से बाहर निकले लोगों को ठिठुराने में कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद सुबह 10 बजे तक अच्छी धूप खिल गई। यह सिलसिला शाम तक जारी रहा। दोपहर में लोगों ने धूप स्नान का भी लुत्फ लिया। सप्ताह के शेष दिनों में भी मौसम के रंग कुछ इसी तरह से बने रहने का पूर्वानुमान है।
