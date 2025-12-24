धोलिया के पास हादसा, गाय से भिड़ी कारें, हादसा टला

कार में सवार कुछ पर्यटक जैसलमेर घूमने के बाद वापिस जोधपुर की तरफ लौट रहे थे। धोलिया गांव के पूनियों की ढाणी के पास एक गाय अचानक सड़क पर आ गई, जिससे कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही गाय को भी चोटें लगी। आवाज सुनकर आस पड़ौस से गौरीशंकर पूनिया व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पर्यटकों को बाहर निकाला। जिन्हें कोई चोट नहीं लगी। जिससे बड़ा हादसा टल गया।