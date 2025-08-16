पत्नी पर संदेह था तो दुकानदार पर चाकू से किया हमला, आरोपी गिरफ्तार

नाचना थानाधिकारी भूटाराम ने बताया कि गांव के मुख्य बाजार में शुक्रवार को दोपहर करीब एक बजे बाद दौलतराम ने पत्नी को लेकर संदेह के चलते पास के दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर घायल स्वरूपसिंह के गले व पेट पर गंभीर चोटें आई है। उसे नाचना अस्पताल लाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रैफर किया गया। हमला करने के बाद दौलतराम मौके से फरार हो गया।