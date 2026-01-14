छायण में लड़की भगाकर ले जाने के आरोपी युवक के घर पर भीड़ ने लगाई आग

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी। बुधवार को भी पुलिस का जाब्ता छायण गांव में तैनात रहा। जानकारी के अनुसार मंगलवार को छायण गांव मंगलवार को समझाइश बैठक रखी गई थी, जिसमें लड़के के पिता ने भय के कारण भाग नहीं लिया। इस पर गुस्साए लोगों ने लड़के के घर पहुंच कर तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। घर के आगे पानी का टांका तोड़ दिया व आग लगा दी। आगजनी में घर में रखा अनाज, कपड़ा, बर्तन सहित अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पोकरण से दमकल छायण गांव पहुंचा, जिसने आग पर काबू पाया। जानकारी मिलने पर रामदेवरा पुलिस थानाधिकारी खेताराम सहित अन्य पुलिसकर्मी भी घटनास्थल पर पहुंचे। गांव में अभी तनाव बना हुआ है और पुलिस जाब्ता तैनात है।