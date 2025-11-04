तेज रफ्तार से दौड़ रहे ट्रक की चपेट में आने से डेढ़ वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत

मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के पीटीएम से लगभग 4 किलोमीटर दूर एसटीवाइ रोड पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में डेढ़ वर्षीय बालक की मौत हो गई। इसको लेकर परिजनों व ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। सूचना मिलने पर पीटीएम पुलिस थानाधिकारी नरेन्द्र पंवार मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार डेढ़ वर्ष के बालक कृष्ण पुत्र कुलजीतसिंह निवासी कोठा पुलिस थाना हिंदूमलकोट, जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी 3 केपीएम पुलिस थाना पीटीएम की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। पीटीएम से सरकारी तला रोड पर रेवंतसिंह के मुरब्बे के पास यह हादसा हुआ। आरोप है कि ट्रक चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बालक को चपेट में ले लिया। ऐसे में उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।परिवारजन भी मौके पर मौजूद रहे। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजनों की ओर से पेश रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया, वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया।