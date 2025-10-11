शॉर्ट सर्किट से किराना गोदाम में भभकी आग, सामान जला

जैसलमेर शहर के महाराणा प्रताप मैदान के पीछे पुराने ग्रामीण बस स्टैंड इलाके में शनिवार शाम को किराना होलसेल व्यापारी के गोदाम में आग लग गई। आग के कारण कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम धुएं से भर गया और भीतर रखा लाखों रुपए का किराना सामान जलकर राख हो गया। धुएं को देखकर इकट्ठा हुए और तुरंत पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी। लोगों ने अपनी तरफ से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती गई। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने लगभग तीस मिनट की मेहनत के बाद आग पर नियंत्रण पाया।
प्रारंभिक जांच में आग शॉर्ट सर्किट से लगी बताई जा रही है।.गोदाम में आग लगने के समय दुकानदार और कर्मचारी निचले स्तर पर थे, इसलिए किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग ने तेल, चीनी, दालें, मसाले, साबुन और अन्य किराना सामग्री को पूरी तरह नुकसान पहुंचाया। साथ ही कंप्यूटर, प्रिंटर आदि भी जल गए। बताया जाता है कि दमकल को समय पर सूचना मिलने के कारण बड़ा हादसा टल गया, वरना बाजार आग की चपेट में आ सकता था। दमकल कर्मियों ने आग फैलने से आसपास की दुकानें बचाईं और लगातार पानी की बौछार से आधे घंटे में आग पर नियंत्रण कर लिया।पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
