शॉर्ट सर्किट से किराना गोदाम में भभकी आग, सामान जला

प्रारंभिक जांच में आग शॉर्ट सर्किट से लगी बताई जा रही है।.गोदाम में आग लगने के समय दुकानदार और कर्मचारी निचले स्तर पर थे, इसलिए किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग ने तेल, चीनी, दालें, मसाले, साबुन और अन्य किराना सामग्री को पूरी तरह नुकसान पहुंचाया। साथ ही कंप्यूटर, प्रिंटर आदि भी जल गए। बताया जाता है कि दमकल को समय पर सूचना मिलने के कारण बड़ा हादसा टल गया, वरना बाजार आग की चपेट में आ सकता था। दमकल कर्मियों ने आग फैलने से आसपास की दुकानें बचाईं और लगातार पानी की बौछार से आधे घंटे में आग पर नियंत्रण कर लिया।पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।