पानी की समस्या उठाने के बदले मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ निकाला मौन जुलूस

गौरतलब है कि गत 23 अगस्त को इंदिरा कॉलोनी के कई बाशिंदे जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, जलदाय विभाग के बीपी टैंक पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया था कि कॉलोनी क्षेत्र में 10 दिनों से पीने के पानी की समस्या व्याप्त है और जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस दौरान विभाग के कनिष्ठ अभियंता पूनम परिहार को चूडिय़ां पहनाई गई थी। इस घटना के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों व कार्मिकों के साथ कनिष्ठ अभियंता ने पुलिस कोतवाली पहुंच कर मुकदमा दर्ज करवा दिया। जिसके विरोध में पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर लोग टीका-टिप्पणियां कर रहे थे। गुरुवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत लोग गड़ीसर प्रोल पर जमा हुए और मौन जुलूस के रूप में मुख्य बाजारों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। आधा दिन तक दुकानें बंद रखने का भी आह्वान किया गया था लेकिन कुछ दुकानों को छोडकऱ बाजार सामान्य रूप से खुला रहा। मौन जुलूस हनुमान चौराहा से होते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने कलक्टर को पीने के पानी की समस्या से अवगत करवाते हुए महिला समेत अन्य पर दर्ज किए मुकदमे को वापस लेने की मांग की। मौन जुलूस में कांग्रेस जिलाध्यक्ष उम्मेदसिंह तंवर, भाजपा के सुशील व्यास, पूर्व सभापति अशोक तंवर सहित अन्य कई सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सभी ने शहर में नियमित जलापूर्ति की मांग की और दर्ज करवाए गए मुकदमे को वापस लेने पर जोर दिया।