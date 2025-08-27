पोकरणा-राजमथाई गांव की सरहद में गिरी गुब्बारा लगी संदिग्ध वस्तु, मच गया हडकम्प

फलसूण्ड क्षेत्र के जालोड़ा पोकरणा-राजमथाई गांव की सरहद में एक खेत मे गुब्बारों के साथ संदिग्ध वस्तु गिरने से हडकम्प मच गया।जानकारी के अनुसार किसान करणाराम चौधरी के खेत मे अचानक संदिग्ध वस्तु गिरने से आसपास ग्रामीणों को बुलाया। ग्रामीणों ने संदिग्ध वस्तु में जुड़े काले व सफेद रंग के गुबारे आसमान में उड़ते नजर आए। ग्रामीणों ने फलसूण्ड पुलिस को सूचना दी। सूचना पर फलसूण्ड पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध वस्तु को देखा तो खाली कागज के कार्टन पर गुब्बारे लगाए हुए थे और कार्टून के ऊपर किसी फर्म का नाम लिखा था। पुलिस खाली कार्टन व गुब्बारे को कब्जे में लेकर थाने ले आई।