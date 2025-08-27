Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

पोकरणा-राजमथाई गांव की सरहद में गिरी गुब्बारा लगी संदिग्ध वस्तु, मच गया हडकम्प

फलसूण्ड क्षेत्र के जालोड़ा पोकरणा-राजमथाई गांव की सरहद में एक खेत मे गुब्बारों के साथ संदिग्ध वस्तु गिरने से हडकम्प मच गया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 27, 2025

फलसूण्ड क्षेत्र के जालोड़ा पोकरणा-राजमथाई गांव की सरहद में एक खेत मे गुब्बारों के साथ संदिग्ध वस्तु गिरने से हडकम्प मच गया।जानकारी के अनुसार किसान करणाराम चौधरी के खेत मे अचानक संदिग्ध वस्तु गिरने से आसपास ग्रामीणों को बुलाया। ग्रामीणों ने संदिग्ध वस्तु में जुड़े काले व सफेद रंग के गुबारे आसमान में उड़ते नजर आए। ग्रामीणों ने फलसूण्ड पुलिस को सूचना दी। सूचना पर फलसूण्ड पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध वस्तु को देखा तो खाली कागज के कार्टन पर गुब्बारे लगाए हुए थे और कार्टून के ऊपर किसी फर्म का नाम लिखा था। पुलिस खाली कार्टन व गुब्बारे को कब्जे में लेकर थाने ले आई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 08:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरणा-राजमथाई गांव की सरहद में गिरी गुब्बारा लगी संदिग्ध वस्तु, मच गया हडकम्प

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.