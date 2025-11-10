मूंगफली भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खुले नाले में जा गिरी

मोहनगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में सीवरेज के खुले होद पिछले कई वर्षों से खतरा बने हुए हैं। ग्राम पंचायत की लगातार अनदेखी का खामियाजा ग्रामीणों और वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है।
सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया, जब मूंगफली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने खुले नाले के होद में जा गिरी। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में यह घटना गंभीर रूप ले सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार किसान मूंगफली की ट्रॉली लेकर बाजार में बेचने आया था। वह ट्रैक्टर को सड़क से नीचे उतारकर साइड में लगा रहा था, तभी पानी से भरे नाले के पास पहुंचते ही ट्रॉली का टायर सीधे होद में धंस गया। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और ट्रॉली को बाहर निकालने में मदद की। ग्रामीणों ने बताया कि खुले होद की समस्या को कई बार पंचायत को लिखित और मौखिक रूप से बताया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ।
पहले भी कई वाहन इन होद में गिरकर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और कई लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते नाले को दुरुस्त नहीं किया गया तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। कस्बे के बाजार क्षेत्र में लंबे समय से चल रही इस लापरवाही को लेकर लोगों में रोष बढ़ रहा है।
