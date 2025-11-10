Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

मूंगफली भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खुले नाले में जा गिरी

मोहनगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में सीवरेज के खुले होद पिछले कई वर्षों से खतरा बने हुए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 10, 2025

मोहनगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में सीवरेज के खुले होद पिछले कई वर्षों से खतरा बने हुए हैं। ग्राम पंचायत की लगातार अनदेखी का खामियाजा ग्रामीणों और वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है।

सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया, जब मूंगफली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने खुले नाले के होद में जा गिरी। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में यह घटना गंभीर रूप ले सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार किसान मूंगफली की ट्रॉली लेकर बाजार में बेचने आया था। वह ट्रैक्टर को सड़क से नीचे उतारकर साइड में लगा रहा था, तभी पानी से भरे नाले के पास पहुंचते ही ट्रॉली का टायर सीधे होद में धंस गया। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और ट्रॉली को बाहर निकालने में मदद की। ग्रामीणों ने बताया कि खुले होद की समस्या को कई बार पंचायत को लिखित और मौखिक रूप से बताया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ।

पहले भी कई वाहन इन होद में गिरकर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और कई लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते नाले को दुरुस्त नहीं किया गया तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। कस्बे के बाजार क्षेत्र में लंबे समय से चल रही इस लापरवाही को लेकर लोगों में रोष बढ़ रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 08:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / मूंगफली भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खुले नाले में जा गिरी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वेदर रिपोर्ट : बदला मौसम, बदली दिनचर्या … अब गर्म लिबासों ले रहे सहारा

जैसलमेर

त्रिशूल युद्धाभ्यास : सीमा पर भारतीय सेना दिखाएगी ‘मरु ज्वाला’

जैसलमेर

एटीएम चोरों का नहीं मिला सुराग, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

जैसलमेर

नेहड़ाई में वारदात…अब जैसलमेर शहर में सुरक्षा को लेकर चिंता

जैसलमेर

पोकरण में अव्यवस्थित पार्किंग से चरमराई यातायात व्यवस्था, रोज बढ़ रही परेशानी

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.