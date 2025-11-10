मूंगफली भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खुले नाले में जा गिरी

सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया, जब मूंगफली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने खुले नाले के होद में जा गिरी। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में यह घटना गंभीर रूप ले सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार किसान मूंगफली की ट्रॉली लेकर बाजार में बेचने आया था। वह ट्रैक्टर को सड़क से नीचे उतारकर साइड में लगा रहा था, तभी पानी से भरे नाले के पास पहुंचते ही ट्रॉली का टायर सीधे होद में धंस गया। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और ट्रॉली को बाहर निकालने में मदद की। ग्रामीणों ने बताया कि खुले होद की समस्या को कई बार पंचायत को लिखित और मौखिक रूप से बताया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ।