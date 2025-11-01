स्वर्णनगरी में देवउठनी एकादशी पर उमड़ा आस्था का सैलाब

देवउठनी एकादशी पर शनिवार को जैसलमेर में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जगह-जगह तुलसी विवाह के आयोजन हुए, भजन-कीर्तन और मंगल गीतों की स्वर लहरियों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। महिलाओं ने सुहाग की सलामती के लिए व्रत रखा, तो कन्याओं ने सुयोग्य वर की प्राप्ति की कामना की। तुलसी और सालिग्राम के प्रतीकात्मक विवाह का आयोजन परंपरा और विधि-विधान के साथ किया गया। एकादशी के बाद बारस के दिन ब्राह्मण भोजन और पूजन के बाद महिलाएं स्वयं भोजन कर परिवार के सुख-समृद्धि की प्रार्थना करेंगी।