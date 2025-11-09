डिग्गी में फिसलकर युवक की मौत, मोटर पम्प ठीक करते समय संतुलन बिगड़ा

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 32768;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 39;
नाचना क्षेत्र के भारेवाला गांव के पास चक- 4 एमकेएम में शनिवार को खेत की सिंचाई डिग्गी में पैर फिसलने से युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर नाचना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को डिग्गी से बाहर निकाला। रविवार सुबह राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
जानकारी के अनुसार पाबूसर निवासी चेनाराम (37) नहरी क्षेत्र में स्थित अपने चक 4 एमकेएम के खेत में मोटर पम्प की फुटबॉल को पानी में ठीक करने के लिए डिग्गी में उतरा। पानी कम होने के बावजूद किनारा फिसलन भरा था, जिससे वह संतुलन खो बैठा और डिग्गी में डूब गया। घटना के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे तुरंत सहायता नहीं मिल सकी।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों के सहयोग से गोताखोर बुलाए गए। शव को बाहर निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया। रविवार सुबह चिकित्सक रवि सांखला की निगरानी में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा गया।
