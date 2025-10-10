मुरबे में पानी लगाते समय युवक को आया करंट, शव उठाने से इनकार

जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र पीटीएम थाना इलाके में 54 आरडी स्थित एक मुरबे पर पानी लगाते समय शुक्रवार तडक़े काश्तकार को करंट आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक को न्याय की मांग को लेकर जिला मुख्यालय स्थित जवाहिर चिकित्सालय के मोर्चरी के बाहर परिवार के सदस्य और अन्य लोगों ने शुक्रवार को दिन भर धरना दिया और शव का पोस्टमार्टम करवाने व शव उठाने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार 54 आरडी के एक मुरबे पर काश्त कार्य करने वाले राजेश (25) पुत्र मखनाराम भील निवासी मूलसागर, जैसलमेर को तडक़े करीब 3 बजे पानी लगाने के दौरान करंट आ गया। उसे जैसलमेर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया। जहां दिन भर लोगों ने धरना डाल दिया। पीटीएम थानाधिकारी नरेंद्र पंवार ने लोगों से समझाइश की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। पंवार ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि लोग मुआवजे की मांग पर धरने पर बैठे हैं, अभी शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। शनिवार को फिर समझाइश की जाएगी।