जैसलमेर

जैसलमेर के युवक ने हनुमान बेनीवाल के नाम लिखा लेटर और कर लिया सुसाइड, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

मृतक के परिजन और RLP कार्यकर्ता मॉर्च्युरी के बाहर धरने पर बैठे हैं।

जैसलमेर

Lokendra Sainger

Aug 26, 2025

hanuman beniwal
Photo- Patrika Network

राजस्थान के जैसलमेर में आरएलपी कार्यकर्ता का आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जहां भणियाणा थाना इलाके के रातड़िया गांव के दूदाराम सारण (20) ने सोमवार को घर में बने हौद में सुसाइड कर लिया। हौद के पास एक लेटर ​भी मिला है। मृतक ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नाम लेटर लिखा। जिसमें मृतक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

सुसाइड नोट में पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा कि 'झे कॉल-मैसेज के माध्यम से धमकी दे रहे है। इसमें पुलिस थाना मतोड़ा इनके साथ है। जोधपुर के किसी व्यक्ति का जिक्र करते हुए करते हुए लिखा कि मुझे बार-बार टारगेट कर रहे हैं, मुझे जिने नहीं दे रहे हैं। पुलिस थाना मतोड़ा के थानेदार इन लोगों का साथ दे रहे है। लाख या 2 लाख के चक्कर में किसी को भी मरवा सकती है।'

पुलिस ने बताया कि दूदाराम का शव घर में ही बने पानी के हौद में मिला था। रात करीब 8 बजे दूदाराम के शव को भणियाणा सीएचसी की मॉर्च्युरी लाया गया। जिसके बाद से मृतक के परिजन और RLP कार्यकर्ता मॉर्च्युरी के बाहर धरने पर बैठ गए। युवक की मौत के कारणों की जांच करने की मांग कर रहे हैं।

पुलिस दोनों एंगल पर कर रही जांच

हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि हाल ही में मतोड़ा थाना (फलोदी) इलाके में किसी लड़की की गुमशुदगी का मामला आया था। उस मामले में पुलिस ने दूदाराम सारण को लड़की के साथ पकड़ा था। पुलिस ने लड़की को उसके परिजनों और दूदाराम को उसके मामा को सौंप दिया था। ऐसे में पुलिस का मानना है कि इसी मामले में युवक परेशान होकर यह कदम उठाया होगा।

बेनीवाल ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि

आरएलपी कार्यकर्ता की मौत की खबर के बाद हनुमान बेनीवाल ने x पर पोस्ट कर लिखा कि 'जैसलमेर जिले के रातड़ीया (भणीयाणा) निवासी, RLP परिवार के सदस्य दूदाराम सारण की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु अत्यंत दुःखद खबर है। जैसलमेर,बाड़मेर व बालोतरा जिले के पार्टी परिवार के सदस्य सुबह भणीयाणा पहुंचकर दिवंगत दूदाराम के परिजनों से मुलाकात करें व पूरे मामले की जानकारी लेकर पीड़ित परिवार को संबल दें।

उन्होंने आगे लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। मैंने राजस्थान पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी इस मामले को लेकर दूरभाष पर वार्ता की है।

26 Aug 2025 08:51 pm

