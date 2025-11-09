बॉर्डर रोड पर हादसा, स्कूली बस–कार भिड़ी.. सेना के चार जवान और चालक घायल

चारों जवानों को रामगढ़ स्थित सेना अस्पताल भेजा गया, जबकि कार चालक रोशन खान को रामगढ़ अस्पताल से जैसलमेर रैफर किया गया। पुलिस थाना तनोट से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना तनोट से लगभग छह किलोमीटर आगे बबलियान की तरफ स्कूली बस और कार की भिड़ंत के दौरान हुई।कार में सवार घायल जवान हैं—सुखबिंदर सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी फरीदकोट पंजाब, गुरप्रीत सिंह पुत्र पाल सिंह निवासी फरीदकोट पंजाब, बलजीत सिंह पुत्र श्रवण सिंह निवासी जालंधर पंजाब, गुरदीप सिंह पुत्र गुरचरण सिंह निवासी संगरूर पंजाब। बस में बैठे विद्यार्थियों और चालक को कोई चोट नहीं आई। तनोट पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।