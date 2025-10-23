हरियाणा से जैसलमेर के डबल मर्डर का आरोपी गिरफ्तार, अल्टो कार से हुए थे फरार, 500 CCTV कैमरे खंगाले के बाद मिला सुराग

जानकारी के अनुसार घटना के समय मदनलाल सारस्वत का निर्माण कार्य चल रहा था। आरोपी उसी कार्य में लगे हुए थे। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही भुगतान करना तय था, लेकिन आरोपियों ने बिना काम पूरा किए ही भुगतान की मांग की। जब मदनलाल सारस्वत ने भुगतान देने से इनकार किया, तो आरोपियों ने खफा होकर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। घटना की रिपोर्ट पंकज कुमार सारस्वत ने मोहनगढ़ थाने में 21 अक्टूबर को दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि उनके पिता और मुनीम की 20 अक्टूबर की रात में हत्या की गई और आरोपियों ने रुपए व कार लूट लिए।