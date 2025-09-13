Jaisalmer Crime News: हत्या की वारदात की गुत्थी सुलझी, नौ आरोपी गिरफ्तार

रामदेवरा पुलिस ने हत्या की गंभीर वारदात का खुलासा करते हुए नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान जारी है। घटना के अनुसार 11 सितम्बर को उस्मान खां ने रिपोर्ट पेश की कि उनका पुत्र मंजूर खां घर से पिक-अप वाहन लेकर फसल कटाई के लिए मजदूरों को लेने जा रहा था। घर से लगभग 100 मीटर दूर, सामने से दो केम्पर गाड़ियां 15-20 लोगों के साथ आईं। आरोपियों ने हाथों में लाठी और हॉकी लेकर मंजूर खां की गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद आरोपियों ने उसे गाड़ी से बाहर निकालकर लाठियों और हॉकी से मारपीट की।जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार और वृताधिकारी भवानीसिंह की निगरानी में पुलिस थाना रामदेवरा के थानाधिकारी महादेव गोदारा के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। टीमों ने आपसी समन्वय से त्वरित कार्रवाई कर हत्या की वारदात का पर्दाफाश किया।