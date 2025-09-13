Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

Jaisalmer Crime News: हत्या की वारदात की गुत्थी सुलझी, नौ आरोपी गिरफ्तार

रामदेवरा पुलिस ने हत्या की गंभीर वारदात का खुलासा करते हुए नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 13, 2025

रामदेवरा पुलिस ने हत्या की गंभीर वारदात का खुलासा करते हुए नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान जारी है। घटना के अनुसार 11 सितम्बर को उस्मान खां ने रिपोर्ट पेश की कि उनका पुत्र मंजूर खां घर से पिक-अप वाहन लेकर फसल कटाई के लिए मजदूरों को लेने जा रहा था। घर से लगभग 100 मीटर दूर, सामने से दो केम्पर गाड़ियां 15-20 लोगों के साथ आईं। आरोपियों ने हाथों में लाठी और हॉकी लेकर मंजूर खां की गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद आरोपियों ने उसे गाड़ी से बाहर निकालकर लाठियों और हॉकी से मारपीट की।जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार और वृताधिकारी भवानीसिंह की निगरानी में पुलिस थाना रामदेवरा के थानाधिकारी महादेव गोदारा के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। टीमों ने आपसी समन्वय से त्वरित कार्रवाई कर हत्या की वारदात का पर्दाफाश किया।

नौ आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें मुजीबर रहमान पुत्र भाई खां, अरसद अली पुत्र शेर मोहम्मद, वहीद पुत्र कायम खां, असलम पुत्र मोहम्मद खां, बबलु उर्फ इकरामुदीन पुत्र शेर मोहम्मद, मंजुर पुत्र खैरदीन, शबीर अहमद पुत्र वली मोहम्मद, इस्लाममदीन पुत्र सरादीन और शेर खां उर्फ शेर मोहम्मद पुत्र हाजी आमदीन शामिल है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया गया। पुलिस का कहना है कि विस्तृत पूछताछ जारी है और मामले में अग्रिम अनुसंधान के तहत आरोपी नेटवर्क की जांच चल रही है।

Published on:

13 Sept 2025 09:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer Crime News: हत्या की वारदात की गुत्थी सुलझी, नौ आरोपी गिरफ्तार

