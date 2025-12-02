नगरपरिषद कार्यालय के पास कार्रवाई, पक्के कब्जे पर चला पीला पंजा

उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी मिलने के बाद जिला कलक्टर को सूचित किया गया और पुलिस अधीक्षक से जाब्ता लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान करीब 50 गुणा 50 वर्गफीट की जमीन अतिक्रमणमुक्त करवाई गई। आयुक्त ने बताया कि इस भूखंड पर नगरपरिषद की तरफ से चारदीवारी का निर्माण कर उसे सुरक्षित कर आने वाले समय में नीलामी के जरिए इसका बेचान किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में परिषद के कार्मिक और पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे।