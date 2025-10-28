अचानक पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी: हटाए पाटे व अवरोध, खुली घाटिया… आवागमन हुआ सुगम

पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत, उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल, पुलिस उप अधीक्षक रूपसिंह इंदा और नगरपालिका आयुक्त लजपालसिंह सोढ़ा के नेतृत्व में टीम मंगलवार सुबह सोनार दुर्ग पहुंची। इस दौरान अखे प्रोल से बेरीसाल बुर्ज तक निरीक्षण के दौरान सडक़ घेरकर बैठे दुकानदारों को हटाया गया, घाटियों पर रखे पाटे व सामान को समेटने की चेतावनी दी गई। सोनार दुर्ग के प्रवेश द्वार के पास खड़ी टैक्सियों को पीछे किया गया तथा भीतर खड़े वाहनों को दीवार से सटाकर खड़ा करवाया गया ताकि रास्ता बाधित न हो। कार्रवाई के बाद घाटियों से अवैध कब्जे हटते ही दुर्ग का दृश्य पूरी तरह बदल गया। सैलानियों ने राहत की सांस ली और खुले रास्तों में घूमते हुए फोटोग्राफी का आनंद लिया। स्थानीय बाशिंदों ने भी कहा कि लंबे समय बाद सोनाार दुर्ग का असली सौन्दर्य दिखाई दिया है।