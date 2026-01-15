24 दिनों बाद पारे ने मारी छलांग… अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री हुआ

जैसलमेर में गुरुवार को मौसम के मिजाज में एकाएक बदलाव देखने को मिला। लंबे समय बाद प्रचंड सर्दी से राहत मिली और दिन के तापमान में तेज उछाल दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान बढकऱ 29.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले यह 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। करीब 4.4 डिग्री की बढ़ोतरी से दिन के समय गर्माहट का अहसास रहा और धूप तीखी महसूस की गई। इससे पहले गत 21 दिसम्बर को अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री रहा था और इस तरह पूरे 24 दिनों बाद पारा लगभग उसी स्तर पर पहुंचा। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री रिकॉर्ड किया है, यह एक दिन पहले 4.7 डिग्री रहा था।
जिससे रात की ठंडक कुछ कम हुई। बीते दिनों जहां शीतलहर और सर्द हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित था, वहीं गुरुवार को मौसम अपेक्षाकृत अनुकूल अनुभव हुआ। सुबह और शाम हल्की ठंड बनी रही, लेकिन दिन चढऩे के साथ ही तापमान तेजी से बढ़ा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कमजोर पडऩे और हवाओं की दिशा में बदलाव के कारण तापमान में यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है।
मौसम में आए इस बदलाव से स्थानीय बाशिंदों के साथ पर्यटकों ने राहत महसूस की है। खुले बाजारों और सडक़ों पर चहल-पहल बढ़ती दिखी।
