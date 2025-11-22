स्वर्णनगरी के पंजाब कनेक्शन से पर्यटन सीजन मजबूत, रोजगार में दिखा सीधा फायदा

सर्दियों के मौसम में नवंबर से जनवरी माह तक शहर में पंजाबी परिवार, मित्र समूह और हनीमून पर आए जोड़े भी पहुंचते हैं। अनुमान के अनुसार इस सीजन में अब तक 5000 से अधिक पंजाबी सैलानी शहर का दीदार कर चुके हैं। जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग, कलात्मक गड़ीसर, पटवा हवेलियां और सोनलिया रेत के धोरों के लिए प्रसिद्ध सम सेंड ड्यून्स पंजाबी पर्यटकों को खासे आकर्षक लगते हैं। होटलों, ट्रैवल एजेंसियों, गाइडों और स्थानीय व्यापारियों के चेहरे पर इसका सकारात्मक असर साफ देखा जा सकता है।