Jaisalmer: तीन महीने की कठिन कनक दंडवत यात्रा पूरी कर पहुंचे बाबा रामदेव धाम

रविवार को रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि पर मत्था टेका और परिवार तथा समाज की सुख-समृद्धि की कामना की। करीब तीन महीने तक चली इस कठिन यात्रा में दोनों श्रद्धालुओं ने भीषण गर्मी, तेज धूप, आंधी, तूफान और बरसात जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। इसके बावजूद उनका संकल्प नहीं डिगा। श्रद्धालुओं ने बताया कि उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था— बाबा रामदेव के दरबार तक पहुंचना। यात्रा के दौरान दोनों श्रद्धालुओं की पत्नियां और अन्य परिजन लगातार साथ रहे। प्रतिदिन जहां शाम होती, वहीं रात्रि विश्राम किया जाता और अगले दिन फिर यात्रा शुरू होती। पूरे मार्ग में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने भोजन, पेयजल और ठहरने की व्यवस्था कर सहयोग दिया। रविवार को जैसे ही दोनों श्रद्धालु कनक दंडवत करते हुए रामदेवरा की सीमा में पहुंचे, उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़उमड़ पड़ी।