Rajasthan Accident: बाइक से टकराते ही कार में लगी आग, युवक की मौत, गेट लॉक होने से 3 लोगों की जान पर बन आई

हादसे के वक्त कार में तीन लोग सवार थे। रामगढ़ निवासी पंकज सोनी अपने साले मोतीलाल सोनी और काका ससुर के बेटे महेंद्र सोनी के साथ जैसलमेर से बोहा गांव में ग्राहक को सोने के जेवरात देकर वापस रामगढ़ लौट रहे थे। तभी बोहा और नेहड़ाई गांव के बीच हादसा हो गया। बाइक से टकराते ही कार में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद उस वक्त जान पर बन आई जब कार के गेट लॉक हो गए। हालांकि, काफी कोशिश के बाद पीछे वाले एक गेट का लॉक खुला। इसके बाद कार से बाहर निकल पाए।