Jaisalmer: ट्रेन में अतिरिक्त सामान ले जाने पर वसूला जाएगा छह गुना तक जुर्माना

जैसलमेर. भारतीय रेलवे ने यात्रियों को यात्रा के दौरान लगेज संबंधी नियमों का पालन करने की सलाह दी है। निर्धारित निःशुल्क सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सामान यात्रा शुरू होने से पहले रेलवे के लगेज कार्यालय में बुक कराना होगा। बिना बुक अतिरिक्त सामान मिलने पर रेलवे नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क के साथ छह गुना तक जुर्माना वसूल सकता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्येक यात्रा श्रेणी के लिए सामान ले जाने की निःशुल्क सीमा निर्धारित है। जांच के दौरान यदि किसी यात्री के पास निर्धारित सीमा से अधिक और बिना बुक किया हुआ सामान मिलता है तो अतिरिक्त वजन पर लगेज दर का छह गुना तक शुल्क वसूला जा सकता है। यदि अतिरिक्त सामान केवल मार्जिनल अलाउंस के भीतर है तो लगेज दर का डेढ़ गुना शुल्क देय होगा।