वीजा न मिलने पर बनाया पाकिस्तान और सऊदी अरब जाने की बनाई योजना

जानकारी के अनुसार लालचंद ने दस दिन पहले अपने घर से निकलने के बाद पहले अजमेर का रुख किया। वहां से उसने जैसलमेर के रास्ते बॉर्डर तक का सफर किया। पूछताछ में युवक ने यह भी बताया कि उसे जानकारी मिली थी कि जैसलमेर बॉर्डर पार करने के बाद पाकिस्तान पहुंचना आसान होगा और वहां से अरब देशों तक जाने की राह आसान हो जाएगी। पूछताछ मैं यह बात भी सामने आई कि लालचंद का एक भाई पहले से ही सऊदी अरब में काम करता है। इस कारण युवक ने विदेश जाने की योजना बनाई। वह सरहद पार करता उससे पहले ही बीएसएफ के जवानों ने उसे पकड़ लिया। सुरक्षा एजेंसियां उसकी गतिविधियों और मकसद की गहन जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में उसके परिजनों से भी संपर्क साधा। जैसलमेर बॉर्डर के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा और अधिक सख्त कर दी गई है। एजेंसी उसकी गहन पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि उसके पास कोई बाहरी संपर्क या समर्थन तो नहीं था। मामले में संयुक्त जांच समिति भी सक्रिय है।