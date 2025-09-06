Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

वीजा न मिलने पर बनाया पाकिस्तान और सऊदी अरब जाने की बनाई योजना

बॉर्डर के पास सीमा सुरक्षा बल के जवानों की सतर्कता से पकड़े गए पश्चिम बंगाल के लालचंद शेख ने पूछताछ में बताया कि वह सऊदी अरब जाना चाहता था, लेकिन वीजा न मिलने के कारण पाकिस्तान और फिर अरब देशों के रास्ते जाने की योजना बनाई।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 06, 2025

बॉर्डर के पास सीमा सुरक्षा बल के जवानों की सतर्कता से पकड़े गए पश्चिम बंगाल के लालचंद शेख ने पूछताछ में बताया कि वह सऊदी अरब जाना चाहता था, लेकिन वीजा न मिलने के कारण पाकिस्तान और फिर अरब देशों के रास्ते जाने की योजना बनाई।

जानकारी के अनुसार लालचंद ने दस दिन पहले अपने घर से निकलने के बाद पहले अजमेर का रुख किया। वहां से उसने जैसलमेर के रास्ते बॉर्डर तक का सफर किया। पूछताछ में युवक ने यह भी बताया कि उसे जानकारी मिली थी कि जैसलमेर बॉर्डर पार करने के बाद पाकिस्तान पहुंचना आसान होगा और वहां से अरब देशों तक जाने की राह आसान हो जाएगी। पूछताछ मैं यह बात भी सामने आई कि लालचंद का एक भाई पहले से ही सऊदी अरब में काम करता है। इस कारण युवक ने विदेश जाने की योजना बनाई। वह सरहद पार करता उससे पहले ही बीएसएफ के जवानों ने उसे पकड़ लिया। सुरक्षा एजेंसियां उसकी गतिविधियों और मकसद की गहन जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में उसके परिजनों से भी संपर्क साधा। जैसलमेर बॉर्डर के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा और अधिक सख्त कर दी गई है। एजेंसी उसकी गहन पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि उसके पास कोई बाहरी संपर्क या समर्थन तो नहीं था। मामले में संयुक्त जांच समिति भी सक्रिय है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 08:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / वीजा न मिलने पर बनाया पाकिस्तान और सऊदी अरब जाने की बनाई योजना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट