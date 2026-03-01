अहमदाबाद जा रही बस बनी आग का गोला, एक की मौत, 9 जने झुलसे

जानकारी के अनुसार जैसलमेर स्थित स्वागत ट्रेवल्स की यह बस जिले के नाचना से अहमदाबाद के बीच संचालित होती थी। नाचना से बस गुरुवार शाम 6.30 बजे निकली और शुक्रवार तडक़े गुजरात सीमा में प्रवेश करते ही बस में अचानक धुआं भर गया और आग लग गई। आग के बीच बस से बाहर कूदे कई यात्रियों के हाथ और मुंह जल गए। कई पैसेंजर्स के इस दौरान चोटें भी आई हैं। जानकारी के अनुसार बस में कुल 16 यात्री थे और हादसे के दौरान सभी नींद में थे। यात्रियों के अनुसार आग लगते ही बस में अफरा-तफरी मच गई। बचाव के लिए सभी यात्री बस के पिछले हिस्से में बने आपातकालीन गेट की ओर भागे। सभी के बाहर निकलने से पहले लपटें तेजी से फैल गई। इस कारण 9 लोग बुरी तरह से झुलस गए। जबकि अन्य यात्रियों को हल्की चोट आई है। घायलों में अहमदाबाद की भावना शाह, जैसलमेर निवासी मनीषा माली, मालमसिंह, शरीफ खान, अरुणा, बाड़मेर के रतनसिंह और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं। यह जानकारी भी मिली है कि अम्बालाल करीब 90 प्रतिशत तक जल गया था, जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि अम्बालाल रामगढ़ में सिलाई का काम करते थे और पिछले चार साल से डायबिटिज से ग्रस्त थे। वह दवा लेने के लिए अहमदाबाद जा रहे थे।