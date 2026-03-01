युवती ने खुदकुशी की, महीने भर बाद होनी थी शादी

आस-पड़ोस के लोगों की मदद से जब घर का दरवाजा तोड़ा गया तो रेखा कमरे में रस्सी के फंदे पर लटकी हुई मिली। पड़ोसियों के सहयोग से शव को नीचे उतारा गया और तुरंत जवाहिर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। जानकारी के अनुसार आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है और कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।