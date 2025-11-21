Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

सीमांत जिले में सभी थानों की बदल गई कमान:  23 निरीक्षकों व 3 उपनिरीक्षकों को किया इधर-उधर

भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे विस्तृत और भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित जैसलमेर जिले में सभी पुलिस थानों में चेहरे बदल दिए गए हैं।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 21, 2025

भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे विस्तृत और भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित जैसलमेर जिले में सभी पुलिस थानों में चेहरे बदल दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने शुक्रवार को जारी आदेश में 23 निरीक्षकों और 3 उपनिरीक्षकों को इधर-उधर किया है। इसके अंतर्गत जैसलमेर शहर कोतवाल प्रेमदान को सदर थानाधिकारी बनाया गया है। उनकी जगह पर सदर थाना से सुरजाराम को कोतवाली थाने की कमान सौंपी गई है। जारी आदेश में पुलिस अधीक्षक ने बदले गए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपनी उपस्थिति बिना जॉइनिंग समय का उपभोग किए नव पदस्थापन स्थान पर देना सुनिश्चित करें। जिले के थानों में लम्बे समय से फेरबदल प्रतीक्षित था।

इन्हें किया गया इधर से उधर

महिला थानाधिकारी गीता विश्नोई को प्रभारी मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ लगाया गया है, जबकि पुलिस लाइन से खम्माराम को उनके स्थान पर महिला थाना का थानाधिकारी नियुक्त किया गया है। ऐसे ही नाथूसिंह को मोहनगढ़ से लाठी, नरेन्द्र पंवार को पीटीएम से खुहड़ी, भुटाराम को नाचना से रामगढ़, सज्जनसिंह को पुलिस लाइन से म्याजलार, राजेश कुमार को पुलिस लाइन से सांगड़, बाबूराम को पुलिस लाइन से मोहनगढ़, मोहम्मद हनीफ को पुलिस लाइन से संचित निरीक्षक (पुलिस लाइन), खेताराम को पुलिस लाइन से रामदेवरा, जीतराम को पुलिस लाइन से तनोट, राजेन्द्र कुमार को पुलिस लाइन से अपराध सहायक, देवकिशन को पुलिस लाइन से नाचना, महेश कुमार को पुलिस लाइन से शाहगढ़, भंवरलाल को पुलिस लाइन से फलसूण्ड, भारत रावत को पुलिस लाइन से पोकरण, सुमेरसिंह बाड़मेर (स्थानांतरणाधीन) से झिनझिनियाली, प्रहलाद चन्द को पुलिस लाइन से सम, प्रेमाराम जोधपुर रेंज (स्थानांतरणाधीन) से पीटीएम, मनीष सोनी जोधपुर रेंज (स्थानांतरणाधीन) से साइबर थाना, हुकमा राम जालोर (स्थानांतरणाधीन) से यातायात प्रभारी व त्वरित अनुसंधान सेल, उपनिरीक्षक ओमाराम को शाहगढ़ से पुलिस चौकी अस्पताल (कोतवाली), बगडूराम को सदर थाना से पुलिस थाना पोकरण, महादेव गोदारा को रामदेवरा से प्रभारी डीएसटी बनाया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 08:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / सीमांत जिले में सभी थानों की बदल गई कमान:  23 निरीक्षकों व 3 उपनिरीक्षकों को किया इधर-उधर

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वेदर रिपोर्ट: स्वर्णनगरी में मौसम मे घुली शीतलता, पारे की चाल यथावत

जैसलमेर

ऊंट-पैदल यात्रा से बीएलओ पहुंचे ढाणियों तक: थार के मरुस्थल में लोकतंत्र ने फिर रोशन किया अपना दीप

जैसलमेर

जैसलमेर में 1636 किसानों की जांच, बड़ी जोत वालों को नहीं मिलेगा गेहूं

जैसलमेर

जैसलमेर का नया हाउसिंग हब: खाली पड़े 300 से ज्यादा प्लॉटों की नीलामी शुरू, 3 दशक बाद पहली बार ऐसा मौका

Jaisalmer new housing hub
जैसलमेर

पाइपलाइन से पानी आने तक टैंकर से सांवल कॉलोनी के बाशिंदों की बुझेगी प्यास

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.