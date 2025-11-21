सीमांत जिले में सभी थानों की बदल गई कमान:  23 निरीक्षकों व 3 उपनिरीक्षकों को किया इधर-उधर

महिला थानाधिकारी गीता विश्नोई को प्रभारी मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ लगाया गया है, जबकि पुलिस लाइन से खम्माराम को उनके स्थान पर महिला थाना का थानाधिकारी नियुक्त किया गया है। ऐसे ही नाथूसिंह को मोहनगढ़ से लाठी, नरेन्द्र पंवार को पीटीएम से खुहड़ी, भुटाराम को नाचना से रामगढ़, सज्जनसिंह को पुलिस लाइन से म्याजलार, राजेश कुमार को पुलिस लाइन से सांगड़, बाबूराम को पुलिस लाइन से मोहनगढ़, मोहम्मद हनीफ को पुलिस लाइन से संचित निरीक्षक (पुलिस लाइन), खेताराम को पुलिस लाइन से रामदेवरा, जीतराम को पुलिस लाइन से तनोट, राजेन्द्र कुमार को पुलिस लाइन से अपराध सहायक, देवकिशन को पुलिस लाइन से नाचना, महेश कुमार को पुलिस लाइन से शाहगढ़, भंवरलाल को पुलिस लाइन से फलसूण्ड, भारत रावत को पुलिस लाइन से पोकरण, सुमेरसिंह बाड़मेर (स्थानांतरणाधीन) से झिनझिनियाली, प्रहलाद चन्द को पुलिस लाइन से सम, प्रेमाराम जोधपुर रेंज (स्थानांतरणाधीन) से पीटीएम, मनीष सोनी जोधपुर रेंज (स्थानांतरणाधीन) से साइबर थाना, हुकमा राम जालोर (स्थानांतरणाधीन) से यातायात प्रभारी व त्वरित अनुसंधान सेल, उपनिरीक्षक ओमाराम को शाहगढ़ से पुलिस चौकी अस्पताल (कोतवाली), बगडूराम को सदर थाना से पुलिस थाना पोकरण, महादेव गोदारा को रामदेवरा से प्रभारी डीएसटी बनाया गया है।