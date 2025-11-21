सीमांत जिले में सभी थानों की बदल गई कमान:  23 निरीक्षकों व 3 उपनिरीक्षकों को किया इधर-उधर

भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे विस्तृत और भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित जैसलमेर जिले में सभी पुलिस थानों में चेहरे बदल दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने शुक्रवार को जारी आदेश में 23 निरीक्षकों और 3 उपनिरीक्षकों को इधर-उधर किया है। इसके अंतर्गत जैसलमेर शहर कोतवाल प्रेमदान को सदर थानाधिकारी बनाया गया है। उनकी जगह पर सदर थाना से सुरजाराम को कोतवाली थाने की कमान सौंपी गई है। जारी आदेश में पुलिस अधीक्षक ने बदले गए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपनी उपस्थिति बिना जॉइनिंग समय का उपभोग किए नव पदस्थापन स्थान पर देना सुनिश्चित करें। जिले के थानों में लम्बे समय से फेरबदल प्रतीक्षित था।
महिला थानाधिकारी गीता विश्नोई को प्रभारी मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ लगाया गया है, जबकि पुलिस लाइन से खम्माराम को उनके स्थान पर महिला थाना का थानाधिकारी नियुक्त किया गया है। ऐसे ही नाथूसिंह को मोहनगढ़ से लाठी, नरेन्द्र पंवार को पीटीएम से खुहड़ी, भुटाराम को नाचना से रामगढ़, सज्जनसिंह को पुलिस लाइन से म्याजलार, राजेश कुमार को पुलिस लाइन से सांगड़, बाबूराम को पुलिस लाइन से मोहनगढ़, मोहम्मद हनीफ को पुलिस लाइन से संचित निरीक्षक (पुलिस लाइन), खेताराम को पुलिस लाइन से रामदेवरा, जीतराम को पुलिस लाइन से तनोट, राजेन्द्र कुमार को पुलिस लाइन से अपराध सहायक, देवकिशन को पुलिस लाइन से नाचना, महेश कुमार को पुलिस लाइन से शाहगढ़, भंवरलाल को पुलिस लाइन से फलसूण्ड, भारत रावत को पुलिस लाइन से पोकरण, सुमेरसिंह बाड़मेर (स्थानांतरणाधीन) से झिनझिनियाली, प्रहलाद चन्द को पुलिस लाइन से सम, प्रेमाराम जोधपुर रेंज (स्थानांतरणाधीन) से पीटीएम, मनीष सोनी जोधपुर रेंज (स्थानांतरणाधीन) से साइबर थाना, हुकमा राम जालोर (स्थानांतरणाधीन) से यातायात प्रभारी व त्वरित अनुसंधान सेल, उपनिरीक्षक ओमाराम को शाहगढ़ से पुलिस चौकी अस्पताल (कोतवाली), बगडूराम को सदर थाना से पुलिस थाना पोकरण, महादेव गोदारा को रामदेवरा से प्रभारी डीएसटी बनाया गया है।
