…और हो गई कर्तव्य की इतिश्री… 15 में से केवल 2 अवरोधक ही हटाए

मार्ग पर विधायक कार्यालय, कई सरकारी व निजी विद्यालय, छात्रावास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस वृताधिकारी कार्यालय, आबकारी थाना, शिक्षा विभाग का कार्यालय, कई मंदिर, बीएसएनएल कार्यालय, सीडीपीओ कार्यालय, आइटीआइ संस्थान आदि स्थित है। इनमें से अधिकांश जगहों के आगे सडक़ पर गति अवरोधक बने हुए थे। गत अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में किसी अज्ञात ने इस मार्ग पर कई गति अवरोधक बना दिए। ऐसे में एक किलोमीटर में कुल 15 गति अवरोधक हो गए, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कमर जैसी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढऩे की आशंका उत्पन्न हो गई थी।