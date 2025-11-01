Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

…और हो गई कर्तव्य की इतिश्री… 15 में से केवल 2 अवरोधक ही हटाए

गौरतलब है कि फलसूंड तिराहे से खींवज मंदिर से आगे जोधपुर-जैसलमेर बाईपास हाईवे तक करीब एक किलोमीटर सडक़ गौरव पथ है, जिसका कई वर्ष पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से निर्माण करवाया गया था।

Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 01, 2025

पोकरण कस्बे में फलसूंड तिराहे से खींवज मंदिर से आगे तक एक किलोमीटर सडक़ में बने 15 गति अवरोधकों में से केवल 2 अवरोधक हटाकर जिम्मेदारों ने कर्तव्य की इतिश्री कर दी है। ऐसे में परेशानियों का दौर अभी थमा नहीं है। गौरतलब है कि फलसूंड तिराहे से खींवज मंदिर से आगे जोधपुर-जैसलमेर बाईपास हाईवे तक करीब एक किलोमीटर सडक़ गौरव पथ है, जिसका कई वर्ष पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से निर्माण करवाया गया था।

मार्ग पर विधायक कार्यालय, कई सरकारी व निजी विद्यालय, छात्रावास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस वृताधिकारी कार्यालय, आबकारी थाना, शिक्षा विभाग का कार्यालय, कई मंदिर, बीएसएनएल कार्यालय, सीडीपीओ कार्यालय, आइटीआइ संस्थान आदि स्थित है। इनमें से अधिकांश जगहों के आगे सडक़ पर गति अवरोधक बने हुए थे। गत अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में किसी अज्ञात ने इस मार्ग पर कई गति अवरोधक बना दिए। ऐसे में एक किलोमीटर में कुल 15 गति अवरोधक हो गए, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कमर जैसी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढऩे की आशंका उत्पन्न हो गई थी।

दो अवरोधक हटाए, अन्य यथावत

इस संबंध में जब सार्वजनिक निर्माण विभाग से जानकारी ली गई तो उन्हें इसके बारे में कोई सूचना ही नहीं थी कि गति अवरोधक किसने बनाए है। विभाग की ओर से व्यास बगेची के पास सीसी सडक़ पर बने दो गति अवरोधक हटाए गए, जबकि अन्य 13 गति अवरोधक यथावत पड़े है। ऐसे में परेशानी अभी तक इसी तरह बनी हुई है।

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / …और हो गई कर्तव्य की इतिश्री… 15 में से केवल 2 अवरोधक ही हटाए

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

